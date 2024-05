Nắng nóng cao điểm, liên tiếp xảy ra cháy rừng tại Quảng Bình và Quảng Trị

Ngày 1.5, UBND xã Hải Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết trong 2 ngày 29 và 30.4, trên địa bàn xã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng, vụ này mới dập xong đã xảy ra vụ khác.



Cụ thể, sáng 30.4, trạm biến áp gần Khu du lịch FLC thôn Tân Hải (xã Hải Ninh) bị chập điện, sau đó tia lửa bén xuống thảm thực vật khô gây cháy rừng dữ dội.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình điều quân dập lửa tại xã Hải Ninh trong ngày 30.4 THANH LỘC

Sau khi xảy ra vụ cháy, UBND H.Quảng Ninh đã huy động 10 xã lân cận cùng hơn 300 người gồm quân đội, công an, kiểm lâm... tham gia dập lửa. Do thời tiết nắng nóng kỷ lục, đến 17 giờ cùng ngày đám cháy mới được khống chế, nhưng chưa thể dập tắt do các điểm âm ỉ lửa vẫn còn phát lộ nhiều nơi.

Trước đó, trưa 29.4, một vụ cháy cũng xảy ra ở rừng phòng hộ ven biển ở thôn Tân Hải (xã Hải Ninh), đến khuya cùng ngày lửa mới được dập tắt. Hơn 10 ha rừng phòng hộ ven biển bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại rừng phòng hộ xã Hải Ninh đêm 29.4 THANH LỘC

Theo UBND xã Hải Ninh, tổng thiệt hại 2 vụ cháy rừng khoảng hơn 20 ha.

Cũng liên quan đến cháy rừng, khoảng 15 giờ ngày 30.4, tại bản Cồn Roàng (xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã xảy ra cháy rừng. Đồn Biên phòng Cồn Roàng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng của xã Thượng Trạch tổ chức khoanh vùng, dập lửa. Đến 18 giờ 10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2,5 ha.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình chữa cháy rừng xuyên đêm THANH LỘC

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày 30.4, tại khu vực rừng trồng của gia đình ông Cao Xuân Tuấn và ông Cao Xuân Huy ở bản Yên Hợp (xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) cũng xảy ra cháy rừng, với diện tích khoảng hơn 1 ha. Nguyên nhân là do người dân phát, đốt thực bì. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cà Xèng (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương, công an, quân sự, kiểm lâm và người dân khẩn trương tiếp cận khống chế, dập tắt đám cháy.



Trong khi đó tại Quảng Trị, chỉ trong ngày 30.4 cũng ghi nhận 2 vụ cháy. Cụ thể, vụ cháy thực bì xảy ra tại khu vực đất trống trên đường Hùng Vương nối dài thuộc địa phận P.Đông Lương, TP.Đông Hà (đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) và cháy nhà dân của hộ ông H.V.L tại khóm 6 (TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa). Địa bàn Quảng Trị cũng đang nắng gay gắt kéo dài, kèm theo gió phơn tây nam thổi mạnh, nguy cơ cháy luôn thường trực, đặc biệt là nguy cơ cháy rừng.