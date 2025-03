Nắng nóng cực đoan xuất hiện ngay đầu mùa hè

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 27.3, vùng núi phía tây từ Nghệ An - Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên tại miền Trung trong năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của miền Trung trong năm 2025. Tuy vậy, nhiều địa phương đã xuất hiện nắng nóng gay gắt như chính giữa mùa hè như: Tương Dương (Nghệ An) 40,3 độ C, Yên Châu (Sơn La) 39,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5 độ C...

Dự báo, ngày 28.3, vùng núi phía tây từ Nghệ An - Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%; khu vực Tây Bắc Bắc bộ, từ Đà Nẵng - Phú Yên, Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Từ ngày 29.3 nắng nóng kết thúc từ Nghệ An - Huế do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa. Từ ngày 29.3 - 3.4, khu vực này có mưa, mưa rào, rải rác có giông; riêng Bắc Trung bộ từ ngày 2.4 có mưa vài nơi.

Các địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt trong ngày 27.3 ẢNH: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 4, muộn hơn so với trung bình nhiều năm với số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Ở Tây Bắc bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc, Trung Trung bộ trong tháng 4, nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024; từ tháng 5, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Các chuyên gia nhận định, năm 2025 có thể là một những năm nóng nhất từng ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,29 - 1,53 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.