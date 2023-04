Nắng nóng đến bao giờ ?

Nóng quá, không dám ra đường ăn trưa

Trong khoảng 2 tuần qua, người dân TP.HCM và các tỉnh phía nam cảm nhận cái nóng gay gắt và tìm đủ mọi cách để trốn nóng. Anh Phạm Văn Thiện, chủ một quán ăn bình dân ở Q.3 (TP.HCM), cho biết: Do quán không có máy lạnh nên phải trang bị hệ thống phun sương làm mát, bên cạnh đó phải thường xuyên tưới nước mặt đường phía trước quán để tránh hắt nóng nhằm phục vụ khách tốt hơn. Nhưng thật sự do nắng gay gắt quá, nhiều khách hạn chế ra đường nên quán cũng vắng hơn bình thường khoảng 10 - 15%.

Nhiều người dân cảm nhận nắng nóng gay gắt hơn số liệu dự báo

NGỌC DƯƠNG

Trốn nóng là tâm lý của nhiều người, đặc biệt là giới văn phòng vốn quen ngồi trong phòng máy lạnh. Chị Trần Tuệ Minh (ngụ Q.10, TP.HCM) chia sẻ khoảng 2 tuần qua, không dám ra đường ăn trưa vì quá nóng, chỉ toàn đặt hàng giao đến tận nơi. Ở nơi làm việc nhiệt độ máy lạnh bình thường để 25 - 26 độ C, nhưng những ngày qua phải điều chỉnh xuống 23 - 24 độ C vào buổi trưa.

"Tôi cũng thường xuyên đọc báo, thấy cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ hằng ngày ở TP.HCM và Nam bộ chỉ 34 - 35 độ C nhưng cảm giác nóng tới 37 - 38 độ C. Hôm qua cuối tuần, có dịp ở nhà tôi mang nhiệt kế ra đo, ghi nhận mức nhiệt lên tới 37 - 38 độ C vào lúc 3 giờ chiều. Không hiểu vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?", chị Minh thắc mắc.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết: Các tỉnh, thành Nam bộ đang vào cao điểm nắng nóng, thông thường kéo dài trong suốt tháng 3 - 4. Mức nhiệt được các cơ quan dự báo thời tiết đo trong lều khí tượng là không sai nhưng thực tế nhiệt độ cảm nhận luôn cao hơn vài độ là do ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như mức độ đô thị hóa, giao thông, các sinh hoạt xã hội… Nếu xét ở góc độ khí tượng, ở miền Nam nhiệt độ 34 - 36 độ C vào cao điểm mùa nắng nóng không phải là hiện tượng bất thường. Năm 1998, tại TP.HCM từng ghi nhận mức nhiệt lịch sử lên đến 40,6 độ C.

"Nếu năm nay có gì đó bất thường chính là cao điểm nắng nóng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm", bà Lan thông tin.

Phân tích về nhiệt độ cảm nhận, PGS-TS Lê Anh Tuấn, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ), nói: Tại TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận luôn cao hơn khá nhiều so với nhiệt độ khí tượng và nhiệt độ cảm nhận ở những nơi khác vì nơi đây mức độ đô thị hóa cao. Hay nói đúng hơn là bê tông hóa cao, cùng với đó là lưu lượng phương tiện giao thông cao, mức độ dân cư đông dẫn đến việc sử dụng các thiết bị làm mát cũng nhiều hơn những nơi khác…

Ngược lại, các hệ thống làm mát tự nhiên như cây cối, ao hồ ngày càng bị thu hẹp. Những điều này làm cho nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM cũng như nhiều nơi có mức độ đô thị hóa cao tăng dần qua từng năm. Có một thực tế là chúng ta thường vướng vào cái vòng luẩn quẩn, nóng quá thì tăng sử dụng máy lạnh; nhưng điều đó vô tình góp phần làm nhiệt độ cảm nhận của chúng ta tăng lên. "Như vậy, để hạn chế vấn đề chênh lệch nhiệt độ khí tượng và cảm nhận thì phải quan tâm đến vấn đề cảnh quan và môi trường. Cụ thể như trong quy hoạch đô thị cần phải có không gian cho cây xanh, cho ao hồ, kênh rạch… đó là những chiếc máy điều hòa tự nhiên một cách tốt nhất", TS Tuấn khuyến cáo.

Mưa trái mùa càng thêm oi bức

Theo PGS-TS Lê Anh Tuấn, tại miền Nam do độ ẩm trong không khí cao nên trong giai đoạn nắng nóng gay gắt hiện tại cũng xuất hiện nhiều trận mưa trái mùa có thể kèm theo giông lốc rất nguy hiểm. Cụ thể, khoảng 5 giờ chiều ngày 2.4, tại TP.Cần Thơ đã xuất hiện mưa trái mùa với lượng lớn và kéo dài gần một giờ đồng hồ. Tình trạng mưa trái mùa cũng ghi nhận được ở một số nơi khác.

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 4, mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện càng làm cho thời tiết thêm oi bức. Đặc biệt, khoảng ngày 10.4 có cơn bão hình thành ở phía đông Philippines. Cơn bão này được dự báo ít có khả năng vào Biển Đông, tuy nhiên nó cũng cho thấy dấu hiệu của sự chuyển mùa. Khoảng sau ngày 10.5, một số nơi ở Nam bộ có thể bước vào mùa mưa. Bà Lan cũng lưu ý tại các tỉnh miền Trung, cao điểm nắng nóng sẽ kéo dài từ tháng 5 - 8. Vào thời điểm này khí hậu có thể chuyển sang trạng thái el-Nino gây nắng nóng gay gắt hơn trung bình các năm trước.

Thông tin về đợt mưa trái mùa, Th.S Lê Thị Xuân Lan cho biết chiều 3.4, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và rất to. Lượng mưa từ 13 - 15 giờ có nơi trên 30 mm như: Lộc Châu (Lâm Đồng) 61,6 mm, Quảng Trực (Đắk Nông) 34,4 mm, Mỹ Thái (Kiên Giang) 69 mm, Lương An Trà (An Giang) 53,6 mm, Đầm Dơi (Cà Mau) 48,8 mm…

Dự báo hôm nay (4.4), khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo bà Lan, trong tuần này có một đợt không khí lạnh cường độ yếu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt không khí lạnh này là ảnh hưởng của áp thấp nóng Ấn Miến (Ấn Độ - Myanmar) suy giảm cường độ, nên miền Trung và Nam bộ nền nhiệt giảm. Nhưng sau đó, tuần giữa tháng 4 nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Trung và Nam bộ sẽ tăng trở lại. Do nhiệt độ cao cùng với độ ẩm không khí cao làm hơi nước bốc lên hình thành mây. Chúng kết hợp với những đám mây có sẵn trên rãnh thấp xích đạo gây nên những trận mưa trái mùa. Nhưng lượng mưa thấp làm cho chúng ta cảm nhận trời càng oi bức rất khó chịu. Tại TP.HCM thường xuất hiện mưa và giông với lượng hẹp hơn so với các tỉnh miền Tây.