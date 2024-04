Nắng nóng, điện quá tải, học sinh nêu cách sử dụng điện an toàn

Học sinh Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn tham gia gameshow "Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm" HÙNG QUÂN

Phát biểu tại sự kiện lễ ra mắt gameshow "Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn hôm 25.4, tiết kiệm" (Kilowatt?), ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM, cho biết đây là sáng kiến nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả trong trường phổ thông. "Qua chương trình, học sinh sẽ trở thành những 'hạt giống xanh' góp phần hình thành thói quen tốt trong cộng đồng", ông Bảo chia sẻ.



Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn điện hiện được sản xuất phần lớn từ các nguồn tài nguyên hữu hạn, ngày một khan hiếm và đắt đỏ như than đá, dầu mỏ, khí đốt. Còn các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, điện mặt trời, điện gió không hề rẻ và việc khai thác luôn ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, đất, biển. Sử dụng điện an toàn và hiệu quả gắn liền với vấn đề an ninh năng lượng quốc gia, ông Bảo nói thêm.

Ông Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, cũng hy vọng xây dựng được "ý thức xanh" cho học sinh, nhờ các em lan tỏa đến anh chị, cha mẹ và từ đó mở rộng ra cả cộng đồng. Đây là mục tiêu của gameshow Kilowatt?. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng là "chìa khóa" giúp giảm tình trạng quá tải cục bộ khi dùng điện năng, ông Minh lưu ý thêm.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM, phát biểu tại sự kiện lễ ra mắt gameshow "Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn hôm 25.4, tiết kiệm" (Kilowatt?) NGỌC LONG

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, nhận định nguồn cung ứng điện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng như hiện tại. Thế nên, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả luôn là vấn đề sở này quan tâm. "Hy vọng ngành điện lực, Sở GD-ĐT và các bên liên quan tiếp tục phối hợp để lan tỏa thông điệp này, từ đó đạt được cam kết của chính phủ ở COP26", bà Ngọc nói.



Gameshow Kilowatt? sẽ phát sóng trên HTV9 vào lúc 15 giờ chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 28.4, với sự tham gia của học sinh đến từ 24 trường THCS trên địa bàn thành phố. Chương trình mang format "giải - trí - tuệ" với chủ đề xoay quanh tiết kiệm năng lượng, giáo dục an toàn điện và phát triển môi trường xanh.