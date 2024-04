Nắng nóng đỉnh điểm: 12 giờ trưa quận, huyện nào ở TP.HCM nóng nhất?

Với mức nhiệt cao nhất gần 40oC, thời tiết TP.HCM hôm nay khiến nhiều người đi đường cảm thấy bức bối, khó chịu vì nắng nóng, đặc biệt trong khung giờ từ trưa đến chiều.

Theo ghi nhận, 12 giờ trưa nay, người dân di chuyển trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM như: Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng... phải bịt kín mít để tránh hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Vừa từ nhà đến công ty vào lúc 12 giờ 30 phút, chị Minh Thư (ngụ Q.7) phải thốt lên: "Nắng quá nắng, đi ngoài đường hầm hập như lò lửa".

Người dân TP.HCM bịt kín mít khi ra đường, ảnh chụp 12 giờ trưa 11.4.2024 Nhật Thịnh

Cũng vì nắng nóng, mới đây, gia đình chị Nguyệt Minh (ngụ Q.Bình Thạnh) phải chịu cảnh cúp điện 2 lần trong 1 ngày vì nổ bình điện cao thế của khu vực. "Một lần cúp điện trưa, một lần cúp điện giữa đêm sau tiếng nổ lớn, cả nhà hầm hập. Trời này mà thiếu quạt, máy lạnh là không chịu nổi", chị Minh nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực TP.HCM, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ là 38oC. Độ ẩm thấp nhất tại Tân Sơn Nhất 33%.

Hầm hập, nóng như lò lửa, oi bức... là nhận xét của những người phải ra đường vào 12 giờ trưa nay Nhật Thịnh

Mức nhiệt ngoài trời thực tế cảm nhận cao hơn 4 - 5 độ C so với dự báo vì các phản xạ nhiệt Nhật Thịnh

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo giải thích: "Độ ẩm, tức hơi nước trong không khí thấp nên người dân ra đường càng cảm thấy oi bức".

Dự báo từ 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng diện rộng trên khu vực TP.HCM, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất: từ 35 - 39oC. Độ ẩm thấp nhất: 30 - 40%.

Theo dự báo, khu vực nắng nóng nhất TP.HCM là khu trung tâm gồm: Q.1, Q.3, Q.4, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân... khu vực phía bắc TP gồm: Q.12, H.Hóc Môn, H.Củ Chi... với mức nhiệt cao nhất có là 38oC vào ngày mai và 39oC vào ngày 13.4.

Khu vực trung tâm TP.HCM có mức nhiệt cao nhất vì lượng xe đông, nhiều tòa cao ốc xung quanh Nhật Thịnh

"Khu vực nào có nhiều cây xanh, sông rạch thì mức nhiệt thực tế cảm nhận sẽ thấp hơn khu vực toàn bê tông, xe đông. Chính vì vậy, khi di chuyển ở khu trung tâm đông đúc, người dân sẽ cảm thấy nắng nóng hầm hập. Ví dụ như nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất hôm qua 38oC nhưng tại Nhà Bè chỉ 35,6oC", ông Quyết giải thích.

Bên cạnh TP.HCM, hôm nay khu vực Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với cường độ tăng so với hôm qua.

Bịt kín mít để tránh nắng ở TP.HCM Nhật Thịnh

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ phổ biến 37 - 39oC, có nơi trên 39oC; miền Tây 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nắng nóng đặc biệt gay gắt; miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa giông nhiệt cục bộ.

Trẻ em đến người lớn đều phải tìm cách chống nắng nóng khi ra đường Nhật Thịnh