Nắng nóng gay gắt khắp nhiều tỉnh thành, Thái Lan khuyên người dân ở trong nhà

Bangkok và nhiều nơi ở Thái Lan đang trải qua đợt nắng nóng bất thường AFP

Đài ABC đưa tin Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nhiệt độ cao nhất tại nước này trong hôm nay 23.4 có thể lên đến 43 độ C tại miền bắc và 40 độ C tại thủ đô Bangkok, sau khi mức nhiệt 42,5 độ C được ghi nhận tại tỉnh Phetchabun một ngày trước đó.

Nắng nóng khiến cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà. Cục Khí tượng Thái Lan còn cảnh báo mọi người nên đề phòng giông lốc bất ngờ trong mùa hè, ít nhất kéo dài đến tuần tới.

Tại tỉnh Samut Prakarn phía nam Bangkok, một sĩ quan cảnh sát mới đây đã đột quỵ và tử vong khi đang điều tiết giao thông, theo truyền thông địa phương.

"Ngay cả khi tôi chỉnh điều hòa xuống 20 độ C, tôi vẫn toát mồ hôi", theo ông Supichaya Jittaleela ở Bangkok.

Dự báo tại một số nơi trong đó có đảo Phuket, chỉ số nóng bức (cảm giác về nhiệt độ kết hợp độ ẩm) sẽ ở mức trên 54 độ C.

Nắng nóng cũng gây nhiều vấn đề cho khoảng 2.000 người dự một cuộc vận động chính trị ở Bangkok, trước thềm tổng tuyển cử ngày 14.5. Dù nấp vào bóng mát của một trung tâm thương mại, nhiều người vẫn liên tục dùng các loại quạt tay và dùng pin.

Cục khí tượng dự báo mùa hè tại Thái Lan sẽ kết thúc vào giữa tháng 5, trong khi tác động của hiện tượng El Nino như hạn hán dự báo gây thiệt hại tại nước này vào giữa tháng 6.

Theo ông Somkhwan Tanchan, giám đốc bộ phận quan trắc khí tượng tại Cục Khí tượng, dự báo nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức trên 40 độ C đến hết mùa hè.

Nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 40 độ C đã kéo dài từ đầu tháng, do rãnh áp thấp tác động. Ông Somkhwan nói thêm rằng tình trạng khô hạn sắp tới trong năm nay đáng lo ngại hơn so với năm 2019 và 2020.

Theo Reuters dẫn lời chuyên gia Mathinee Yucharoen tại Đại học Songkhla, tình trạng thời tiết bất thường hiện nay là do tác động của biến đổi khí hậu.