Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Nhiều người chui rào, cắm trại ở hồ Đá bất chấp nguy hiểm

Nắng nóng, nhu cầu tìm đến những điểm tham quan, hóng mát ở vùng ven thành phố ngày càng nhiều. Khu đô thị ĐHQG TP.HCM (P.Đông Hoà, TP.Dĩ An, Bình Dương) là một trong số đó. Ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều chủ nhật, ngày 14.4 tại các hồ Đá ở khu vực này có hàng trăm bạn trẻ, sinh viên và cả người dân tìm đến "trốn nóng".

Các hồ Đá ở đây chỉ cách những trục đường chính khoảng vài chục mét. Tuy vỉa hè có nhiều ghế đá phục vụ người dân ngồi hóng mát nhưng nhiều người vẫn chạy xe máy men theo lối mòn, tiến gần khu vực lòng hồ. Phía trước có bảng cảnh báo nguy hiểm, "cấm tắm và đi dạo ven hồ" nhưng nhiều người vẫn ngó lơ.

Hàng rào hư hỏng, người dân thản nhiên tiến sát mép hồ ngồi tránh nóng. Phan Diệp

Trẻ em cũng được người lớn dẫn theo khi ra hồ Đá câu cá.

Những người đàn ông mang đủ dụng cụ câu cá, ghế ngồi, cắm câu buổi sát mép nước. Nhiều bạn trẻ còn vô tư chạy nhảy trên những mỏm đá cao để ngắm cảnh, chụp ảnh cho nhau. Thậm chí, có người còn dựng trại sát mép hồ để tụ tập ăn uống, trốn nắng nóng.

Ông Nguyễn Công Thức, Chủ tịch UBND P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương chia sẻ: "Trước đây, ĐHQG TP.HCM đã cắm biển báo nguy hiểm, làm rào chắn ngăn người dân vào bên trong khu vực hồ Đá ngắm cảnh, câu cá… Tuy nhiên, thời gian gần đây hàng rào hư hỏng, nhiều người trong đó có sinh viên cố tình tìm cách vào bất chấp nguy hiểm và mất an ninh trật tự. Địa phương nắm tình hình và tăng cường kiểm soát, nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Mới đây, TP.Dĩ An có cuộc họp riêng về vấn đề an ninh trật tự ở Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, nhắc nhở phía ĐHQG làm lại hàng rào để đảm bảo an toàn, đồng thời có biện pháp mạnh với những người cố tình chui vào hồ Đá câu cá.

Mải mê chụp ảnh dễ bị trượt ngã. Phan Diệp

Có người còn tiến đến những mỏm đá cheo leo. Phan Diệp

Ông Nguyễn Viết Đồng, Phó phòng an ninh trật tự - Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐHQG TP.HCM cho biết: "Hồ Đá nước rất lạnh, nếu chẳng may ngã xuống thì dễ bị chuột rút, đuối nước. Sát bờ nước cạn nên nhiều người chủ quan. Nhưng nếu chẳng may sẩy chân ra một đoạn ngắn thì mực nước có thể sâu đến vài chục mét, rất nguy hiểm".

Nơi đây từng một thời thường xuyên xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Nguyên nhân chủ yếu do người dân đến tắm hoặc đi dạo bị sẩy chân, cũng có người chọn nơi đây làm "nơi kết thúc cuộc đời".

Hồ Đá thu hút hàng trăm lượt người đến hóng mát, chụp ảnh mỗi chiều.

Phía bên ngoài khu vực hồ có nhiều bảng cảnh báo như thế này. Phan Diệp

Mắc võng, trải bạt tại hồ Đá.

Ông Đồng cho biết thêm, so với khoảng 5 năm trước, hiện nay tình trạng đuối nước, các vụ tai nạn quanh khu vực này đã giảm nhiều. Lý do là từ năm 2018 đến nay, ĐHQG xây dựng hệ thống hàng rào kiên cố, đặt nhiều bảng cảnh báo và tuyên truyền cho tân sinh viên từ đầu năm học.

Tuy nhiên, sau khi xây hàng rào, kẻ gian phá hoại, lấy cắp các thanh sắt bán phế liệu, trung tâm đã bắt tận tay nhiều vụ. Vì quang cảnh đẹp, không khí trong lành mát mẻ nên thời gian nắng nóng gần đây nhiều người tìm đến hóng gió, câu cá.

"Nhận thấy thực trạng nguy hiểm, địa phương và phía trung tâm phối hợp tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm khắc hơn để tránh tình trạng người dân tụ tập ở đây", ông Đồng cho hay.