Ngày nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM: Cùng xem nhiệt độ nơi nào nóng nhất?

Một số nơi Thanh Niên thử nghiệm bảng đo nhiệt độ nắng nóng chỉ chỉ 35 độ C, tại sao có điều này?

Theo đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, TP.HCM nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C - sát mốc lịch sử. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên vào khoảng thời gian giữa trưa, ngoài đường phố có nơi nóng đến 43 độ C nhưng có nơi chỉ khoảng 35 độ C.

11 giờ 40 phút, ngày 11.4 tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), bảng đo nhiệt ghi nhận 40 độ C. Phan Diệp





"Vì tính chất công việc nên tôi phải đứng ngoài đường suốt buổi trưa. Lúc ngồi nghỉ, tôi phải lấy nước vẩy xung quanh chỗ ngồi để bớt nóng", ông Tấn Dậu (68 tuổi), bảo vệ quán cơm cách bảng đo nhiệt tại ngã tư Hàng Xanh tầm 10 m nói. Phan Diệp

Nền nhiệt ngoài trời tại ngã tư Hàng Xanh được ghi nhận thực tế bằng nhiệt kế điện tử. Phan Diệp

Cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 200m, 2 người đang nghỉ trưa trên vỉa hè với vẻ mệt mỏi. Phan Diệp

Đúng 12 giờ, trời đứng bóng, người đàn ông không đội nón ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) cau mày vì trời nắng nóng đỉnh điểm. Phan Diệp

Anh Phúc - bảo vệ cho một sự kiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mấy hôm nay phải đứng ngoài trời làm việc. 43 độ C là nhiệt độ ghi nhận được sau khi anh cầm nhiệt kế khoảng 10 phút tại nơi làm việc của mình. Phan Diệp

Cách phố đi bộ Nguyễn Huệ vài trăm mét, dưới chân cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng (Q.1), nhiều công nhân ngủ trưa. Phan Diệp

Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến gầm cầu để nghỉ trưa. Hồng Anh - sinh viên trường đại học Sài Gòn cho biết: "Trong trường nóng và thiếu chỗ ngồi nên tụi mình mua đồ ăn rồi mượn ghế của chủ quán ra gầm cầu ngồi. Ở đây mát hơn trong trường". Phan Diệp

Nhiệt độ ghi nhận tại gầm cầu Ba Son vào khoảng 12 giờ 30 phút. Phan Diệp

Ngoài gầm cầu, những bóng cây dù nhỏ xíu cũng là nơi trú nắng tạm thời lý tưởng giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Phan Diệp

Quay lại ngã tư Hàng Xanh, nền nhiệt ghi nhận lúc 12 giờ 50 phút là 42 độ C. Phan Diệp





Cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 3 km, tại cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), đứng sát mép sông lộng gió, nền nhiệt ngoài trời chỉ 36 độ C. Anh Hải - tài xế xe ôm công nghệ dù đã ngồi tại đây nghỉ trưa khoảng 20 phút trước khi nhận cuốc xe mới phải thốt lên: "Mát vậy sao!". Phan Diệp

Trong khuôn viên công viên ở cư xá Thanh Đa, nhiều người mắc võng ngủ trưa ngoài trời. Phan Diệp