Nắng nóng hầm hập ở TP.HCM: Giá trị 'giải nhiệt' của hàng cây xanh thẳng tắp

Trong 2 ngày 23 và 24.4.2025, nhiệt độ không khí tại TP.HCM đạt từ 35 - 36 độ C. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cũng đưa ra thêm dự báo về nhiệt độ bề mặt - nhiệt độ đo tại mặt bê tông, nhựa đường vào thời điểm có nắng chiếu trực tiếp có thể lên đến 52 - 53 độ C.

Vào thời gian nắng nóng gay gắt nhất, từ 11 - 15 giờ, PV Thanh Niên ghi nhận trên một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM và thấy được vai trò, giá trị của những bóng cây xanh.

Cây xanh có phải là phương pháp "giải nhiệt" tự nhiên, hiệu quả và miễn phí giữa lòng thành phố không? Kính mời quý độc giả Báo Thanh Niên cùng xem chùm ảnh dưới đây.

Cứu tinh ngày nắng nóng

Hàng cây xanh bên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức) đổ bóng mát vào khoảng 11 giờ, ngày 23.4.2025.

Tán cây có vai trò như một chiếc dù lớn, ngăn chặn ánh nắng xuống mặt đường, che nắng cho con người ở bên dưới. Ảnh: Phan Diệp

Hiệu quả làm mát của cây xanh còn nhờ vào quá trình thoát hơi nước. Nước trong cây được thoát ra dưới dạng hơi nước qua lá. Quá trình này lấy nhiệt năng từ môi trường xung quanh để bay hơi, làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh. Phan Diệp

Cây mít trước cửa gia đình ông Nguyên Anh (58 tuổi) trên đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) được xem là cái máy lạnh tự nhiên giữa những ngày nắng nóng. "Cây mít này đã gần 50 tuổi rồi đấy, cây cho trái, và cho cả bóng mát nên tôi không chặt đi", ông Anh nói. Ảnh: Phan Diệp

Một người dân treo võng ngủ trưa dưới tán cây ở khu vực P.An Phú, TP.Thủ Đức. Ảnh: Phan Diệp

Một tài xế tranh thủ ngủ trưa trên chiếc xe máy, dưới tán cây bên đường Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức), trưa 23.4. Ảnh: Phan Diệp





Điểm "giải nhiệt" giữa trưa hoàn toàn miễn phí của người dân trên đường Lý Tự Trọng (Q.1). Thanh Nam (bìa phải) - một người giao hàng cho biết: "Những ngày nắng nóng đi giữa đường, tôi chỉ mong chạy qua những đoạn có nhiều cây xanh". Ảnh: Phan Diệp

Cây xanh phủ kín lối đi trong một công viên ở TP.Thủ Đức. Giữa trưa nắng, người dân có thể thoải mái ngồi dưới bóng cây. Ảnh: Phan Diệp

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), hàng cây sọ khỉ cổ thụ có chiều cao lên đến hàng chục mét tỏa bóng mát xuống mặt đường.

Hai mảng đối lập

Trên trang web: newscientist.com, nghiên cứu của Jonas Schwaab tại Viện Kỹ thuật liên bang Thụy Sỹ ETH Zurich cùng cộng sự đã sử dụng dữ liệu nhiệt độ mặt đất do vệ tinh thu thập để so sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực được bao phủ bởi cây xanh, không gian xanh đô thị không có cây như công viên và kết cấu đô thị như đường sá và tòa nhà.

Phân tích dữ liệu về 293 thành phố trên khắp châu Âu, nhóm nghiên cứu phát hiện ra các khu vực được bao phủ bởi cây xanh tại các thành phố có nhiệt độ mặt đất thấp hơn nhiều so với khu vực xung quanh. Chênh lệch nhiệt độ dao động từ 8 độ C và 12 độ C ở trung Âu và khoảng 0 độ C và 4 độ C ở Nam Âu.

2 mảng màu đối lập trên mặt đường Chu Mạnh Trinh (Q.1) khi ánh nắng giữa trưa ngày 24.4 rọi xuống. Ảnh: Phan Diệp

Mảng xanh nhờ những bóng cây trên đường Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức). Ảnh: Phan Diệp

Một quán cà phê ở Q.Bình Thạnh trồng cây dây leo phủ xanh mái hiên, tạo bóng mát tự nhiên. Ảnh: Phan Diệp

Khu vực bờ kè đường Hoàng Sa (Q.Bình Thạnh) rợp bóng cây xanh. Ảnh: Phan Diệp

Giữa trung tâm TP.HCM với mật độ nhà cao tầng dày đặc, các bề mặt bê tông, nhựa đường giữ nhiệt mạnh dưới điều kiện nắng nóng gay gắt. Ảnh: Phan Diệp

Những ngày nắng nóng, người dân ra đường cảm thấy nóng bức hơn nhiều so với con số nhiệt độ cơ quan khí tượng công bố. Nhiệt độ cơ quan khí tượng công bố là nhiệt độ được đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ con người cảm nhận là nhiệt độ ngoài trời. Ảnh: Phan Diệp

Nhiệt độ cảm nhận là chỉ số thể hiện cảm giác thực tế của con người khi tiếp xúc với điều kiện thời tiết, đặc biệt khi có độ ẩm cao hoặc gió mạnh. Ảnh: Phan Diệp

Nhiệt độ cảm nhận phản ánh đúng hơn tác động thực tế của thời tiết lên sức khỏe. Người dân lưu ý chuẩn bị trang phục, lên kế hoạch hoạt động ngoài trời để phòng tránh các bệnh liên quan đến nắng nóng. Ảnh: Phan Diệp