Vì sao những ngày qua TP.HCM ít mưa, ban ngày nắng nóng?

Bước sang những ngày giữa tháng 8, dù vẫn đang trong mùa mưa nhưng ở TP.HCM chỉ có mưa rào nhẹ, chủ yếu xuất hiện vào buổi chiều tối. Trong khi đó, vào ban ngày ít mây, trời nắng nóng và nền nhiệt khá cao khiến người đi đường vào buổi trưa cảm thấy vẫn nóng hầm hập.

Hôm nay 12.8, nhiệt độ ở TP.HCM cao nhất khoảng từ 32 - 34oC, xác suất mưa khoảng 60%, riêng Q.7, H.Nhà Bè và H.Cần Giờ là 0 %.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân là do TP.HCM và khu vực Nam bộ đang trải qua một đợt giảm mưa dài ngày, bắt đầu từ tuần đầu đến tuần giữa tháng 8.

Đồng thời, xu thế nhiệt độ trung bình tháng 8 cũng cao hơn so với trung bình nhiều năm, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 27 - 28,5oC, cao nhất phổ biến 32 - 35oC; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 - 27oC.

Nhiệt độ cao, trời nóng nên nhiều người đến một hồ bơi ở Q.Phú Nhuận để "giải nhiệt" trưa 10.8. Phan Diệp

Trong 24 giờ tới, TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, có nơi mưa vừa mưa to. 72 giờ đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ duy trì, gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ những ngày cuối nâng trục lên phía bắc. Dự báo nhiệt độ ở TP.HCM thấp nhất từ khoảng 25 - 27oC, cao nhất khoảng 33 - 35oC.

Riêng ngày 17.8, dự báo nhiệt độ ở một số nơi như Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, Q.Gò Vấp, Q.12, H.Hóc Môn và H.Củ Chi có thể lên đến 35oC, xác suất mưa từ 0 – 60 %.

Tình hình thời tiết này dự báo còn tiếp diễn đến cuối tháng. Khi đó, TP.HCM và Nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Đề phòng khả năng có 1 vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía bắc Bắc bộ.

Do đó, thời tiết khu vực sẽ phổ biến có mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi, với khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Đề phòng lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong những cơn mưa giông.