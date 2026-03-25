Nắng nóng kéo dài: Chuyên gia cảnh báo những điều không nên bỏ qua

Theo các chuyên gia, nắm rõ những lưu ý cơ bản có thể giúp giảm đáng kể rủi ro trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Đừng đợi khát mới uống nước

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ thể có thể mất nước nhanh chóng trong môi trường nhiệt độ cao, ngay cả khi chưa có cảm giác khát. Vì vậy, cần duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày.

Bà Maria Neira, Giám đốc Ban Môi trường, Biến đổi khí hậu và sức khỏe của WHO, cho biết việc cung cấp đủ nước giúp cơ thể duy trì khả năng điều hòa thân nhiệt và phòng ngừa các bệnh do nắng nóng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế vận động mạnh trong thời tiết nắng nóng và ưu tiên hoạt động vào sáng sớm hoặc chiều tối Ảnh: AI

Tránh nắng nóng gắt và bảo vệ cơ thể đúng cách

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, đặc biệt từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ, khi nhiệt độ và tia UV đạt mức cao nhất trong ngày.

Ông Robert Glatter, chuyên gia cấp cứu tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), cảnh báo tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao có thể dẫn đến kiệt sức hoặc sốc nhiệt, tình trạng có thể đe dọa tính mạng, theo CNN.

Ngoài ra, nên mặc quần áo sáng màu, đội mũ, đeo kính và sử dụng kem chống nắng để giảm tác động của tia UV.

Giữ môi trường sống thông thoáng, mát mẻ

WHO khuyến cáo nên đóng cửa, che rèm vào ban ngày để hạn chế nhiệt và mở cửa vào ban đêm khi không khí mát hơn.

Bà Kristie Ebi, chuyên gia về biến đổi khí hậu và sức khỏe tại Đại học Washington (Mỹ), cho biết việc giảm nhiệt trong không gian sống giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, theo The Guardian.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế vận động mạnh trong thời tiết nóng và ưu tiên hoạt động vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Ông David Eisenman, bác sĩ, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ), cho rằng việc điều chỉnh sinh hoạt hằng ngày có thể giúp giảm đáng kể tác động của nắng nóng đến sức khỏe, theo The New York Times.

Chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm

Theo CDC Mỹ, các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, chuột rút hoặc tim đập nhanh có thể là dấu hiệu sớm của say nắng. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần nhanh chóng vào nơi mát và bổ sung nước.

Trong những ngày nắng nóng, việc bảo vệ sức khỏe không chỉ dừng lại ở tránh nắng mà còn là duy trì đủ nước, giữ cơ thể mát và điều chỉnh lối sống phù hợp. Những lưu ý đơn giản nhưng đúng cách có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh trong mùa nắng nóng.