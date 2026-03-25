Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nắng nóng kéo dài: Chuyên gia cảnh báo những điều không nên bỏ qua

Nguyễn Vy
25/03/2026 10:41 GMT+7

Nắng nóng kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, từ mất nước, say nắng đến các biến chứng tim mạch.

Theo các chuyên gia, nắm rõ những lưu ý cơ bản có thể giúp giảm đáng kể rủi ro trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Đừng đợi khát mới uống nước

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ thể có thể mất nước nhanh chóng trong môi trường nhiệt độ cao, ngay cả khi chưa có cảm giác khát. Vì vậy, cần duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày.

Bà Maria Neira, Giám đốc Ban Môi trường, Biến đổi khí hậu và sức khỏe của WHO, cho biết việc cung cấp đủ nước giúp cơ thể duy trì khả năng điều hòa thân nhiệt và phòng ngừa các bệnh do nắng nóng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế vận động mạnh trong thời tiết nắng nóng và ưu tiên hoạt động vào sáng sớm hoặc chiều tối

Tránh nắng nóng gắt và bảo vệ cơ thể đúng cách 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, đặc biệt từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ, khi nhiệt độ và tia UV đạt mức cao nhất trong ngày.

Ông Robert Glatter, chuyên gia cấp cứu tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), cảnh báo tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao có thể dẫn đến kiệt sức hoặc sốc nhiệt, tình trạng có thể đe dọa tính mạng, theo CNN.

Ngoài ra, nên mặc quần áo sáng màu, đội mũ, đeo kính và sử dụng kem chống nắng để giảm tác động của tia UV.

Giữ môi trường sống thông thoáng, mát mẻ 

WHO khuyến cáo nên đóng cửa, che rèm vào ban ngày để hạn chế nhiệt và mở cửa vào ban đêm khi không khí mát hơn.

Bà Kristie Ebi, chuyên gia về biến đổi khí hậu và sức khỏe tại Đại học Washington (Mỹ), cho biết việc giảm nhiệt trong không gian sống giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, theo The Guardian.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý 

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế vận động mạnh trong thời tiết nóng và ưu tiên hoạt động vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Ông David Eisenman, bác sĩ, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ), cho rằng việc điều chỉnh sinh hoạt hằng ngày có thể giúp giảm đáng kể tác động của nắng nóng đến sức khỏe, theo The New York Times.

Chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm 

Theo CDC Mỹ, các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, chuột rút hoặc tim đập nhanh có thể là dấu hiệu sớm của say nắng. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần nhanh chóng vào nơi mát và bổ sung nước.

Trong những ngày nắng nóng, việc bảo vệ sức khỏe không chỉ dừng lại ở tránh nắng mà còn là duy trì đủ nước, giữ cơ thể mát và điều chỉnh lối sống phù hợp. Những lưu ý đơn giản nhưng đúng cách có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh trong mùa nắng nóng.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng uống nước Kem chống nắng tia UV Say nắng thời tiết nắng nóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận