Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở ĐBSCL lên cấp độ V

Vùng ĐBSCL mặc dù có diện tích rừng nhỏ nhất trong cả nước nhưng đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp độ cao nhất vì nắng nóng kéo dài CỤC KIỂM LÂM

Ngày 30.3, Cục Kiểm lâm Việt Nam phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đáng chú ý là các địa phương thuộc diện cảnh báo cấp độ V, cấp độ cao nhất đang có tên các tỉnh ĐBSCL trong top đầu gồm: An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang... Các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nhiệt độ cao 35 - 36 độ C, có nguy cơ cháy rừng. Theo thống kê của Cục Kiểm lâm, trong những ngày gần đây ở các tỉnh Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ cũng đã xảy ra hàng ngàn vụ cháy rừng.

ĐBSCL đang là khu vực có diện tích rừng ít nhất cả nước với 244.643 hecta, tỷ lệ độ che phủ rừng chỉ đạt 5,40%. Trong khi đó vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ có diện tích rừng tương ứng 489.406 hecta và 479.730 hecta; tỷ lệ độ che phủ rừng lần lượt 21,26% và 19,6%.

Theo Tổng cục Thống kê, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 3.2024 ước đạt 19.200 hecta, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng bị thiệt hại 163,7 hecta, tăng 7,8%. Trong đó, rừng bị chặt, phá là 94,3 hecta, tăng 6,5%; diện tích rừng bị cháy 69,4 hecta, tăng 9,5%. Tính chung quý 1/2024, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 37.300 hecta, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng ở một số địa phương.