Nắng nóng kỷ lục ở Nam bộ khi nào chấm dứt?

Ngày 3.5, từ Quảng Nam đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Sơn Hòa (Phú Yên) 38 độ C, Tây Ninh (Tây Ninh) 38,3 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37,3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,4 độ C... Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Nắng nóng ở TP.HCM đạt kỷ lục trong gần 30 năm về số ngày nắng nóng trong năm và kéo dài VŨ PHƯỢNG

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 4.5, các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Khu vực Tây Bắc Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế và Tây nguyên có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Từ ngày 5.5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Cơ quan khí tượng dự báo thêm, sau đợt nắng nóng này, khu vực Tây nguyên, Nam bộ vẫn sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, tập trung trong 20 ngày đầu tháng 5.

Trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5, gió mùa tây nam ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Mưa tăng dần khiến tình trạng khô hạn ở đây có xu hướng giảm.

Trước đó, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết với 79 ngày nắng nóng trên 35 độ C, TP.HCM đã đạt kỷ lục số ngày nắng nóng trong gần 30 năm qua.

Theo chuyên gia khí tượng, trong tháng 2, TP.HCM có vài ngày nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C, sau đó mới lại vượt 35 độ C nên chưa tạo thành chuỗi 79 ngày liên tục. Thông thường, cứ 2 ngày nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C mới gọi là "đợt nắng nóng".