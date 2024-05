Tin tức thời tiết hôm nay 3.5.2024: Miền Bắc mưa giông, nhiều nơi sắp hết nắng nóng

Tin tức thời tiết hôm nay 3.5.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 3.5, ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 3.5.2024: Miền Bắc mưa giông, nhiều nơi kết thúc nắng nóng ĐÌNH HUY

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận, tây bắc Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 5.5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 3.5.2024 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu vực tây bắc có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.