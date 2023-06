Nắng nóng như thiêu như đốt ở Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn dữ liệu từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc dự báo phần lớn nước này sẽ ghi nhận mức nắng nóng và nhiệt độ trong mùa hè năm nay bằng hoặc cao hơn mức trung bình những năm trước.

Trong tuần qua, tại khu vực rộng hơn 2 triệu km2 ở Trung Quốc, bao gồm 2 thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, và 3 tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông, đã hứng chịu thời tiết oi bức, với những ngày nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Sáng 18.6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia duy trì cảnh báo về nhiệt độ cao đối với 3 khu vực cụ thể là Nội Mông, Liêu Ninh và Tân Cương, dự kiến hứng chịu cái nóng thiêu đốt trên 40 độ C trong những ngày tiếp theo.

Nắng nóng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16.6 REUTERS

Tại Liêu Ninh, mùa hè năm 2023 bắt đầu sớm hơn 5 ngày so với trước đó, với cái nóng khắc nghiệt bao trùm khu vực phía tây của tỉnh. Cuối tuần qua, 4 trạm khí tượng ở quận Triều Dương (tỉnh Liêu Ninh) ghi nhận nhiệt độ cao nhất, ở mức từ 40 đến 43 độ C. Cơ quan khí tượng địa phương cho biết đợt nắng nóng này dự kiến kết thúc vào ngày 20.6, đánh dấu thời kỳ nhiệt độ cao nhất mà miền tây Liêu Ninh đã trải qua vào tháng 6 kể từ năm 1995.

Tình hình tương tự tại thủ đô Bắc Kinh, nơi lần đầu tiên đưa ra cảnh báo cam về nhiệt độ cao vào sáng 16.6, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 màu.

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh cho biết khoa cấp cứu đã điều trị 10 trường hợp say nắng vào ngày 17.6, đồng thời khuyên người dân tránh các hoạt động ngoài trời và tập thể dục gắng sức trong thời gian nhiệt độ cao vào buổi chiều. Công ty Điện lực Nhà nước Bắc Kinh đã triển khai 261 đội xử lý sự cố và 109 xe tải phát điện túc trực suốt ngày đêm đề phòng các trường hợp khẩn cấp.

Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, đã yêu cầu các công nhân vệ sinh tạm dừng làm việc ngoài trời từ 11 giờ sáng đến 16 giờ chiều, khi nhiệt độ ban ngày vượt quá 35 độ C và dừng mọi hoạt động ngoài trời cả ngày nếu nhiệt độ lên đến hơn 38 độ C.

Để chống hạn hán do nắng nóng kéo dài, Sở Tài nguyên nước tỉnh Liêu Ninh đã tăng dự trữ nước ở một số khu vực để đảm bảo nguồn cung và an ninh lương thực ở các vùng sản xuất lúa gạo.

Người dân cũng đề xuất thành lập các trạm phòng chống say nắng ở nhiều thành phố, cung cấp cho người giao hàng quần áo chống nắng, đồ uống và thuốc men, đồng thời tối ưu hóa các tuyến giao hàng để giảm thiểu thời gian họ phải làm việc ngoài trời.

Trung Quốc không phải là nước duy nhất bị ảnh hưởng do nhiệt độ cao trong khoảng thời gian này. Một đợt nắng nóng gay gắt đã quét qua đông bắc Ấn Độ vào cuối tuần qua. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ tối đa tăng vọt lên từ 42 đến 44 độ C ở ít nhất 5 bang vào ngày 17.6. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận vào ngày hôm đó là 45,4 độ C, ở bang Odisha phía đông Ấn Độ, tờ The Washington Post đưa tin.

Tại hai bang Uttar Pradesh và Bihar, từ ngày 15-17.6 đã ghi nhận ít nhất 98 người chết, tờ India Today dẫn lời một quan chức địa phương. Hôm 18.6, chính phủ Ấn Độ đã ban hành các khuyến cáo mới về nhiệt độ đối với một số khu vực phía đông bắc và cho biết các điều kiện nắng nóng sẽ kéo dài sang ngày 20.6.