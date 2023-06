Gần 100 người chết trong 3 ngày nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ

Hầu hết các bệnh nhân tử vong trên 60 tuổi và tình trạng sức khỏe của họ có thể trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng gay gắt, theo giới chức.

Ông Jayant Kumar, đứng đầu cơ quan y tế Ballia, cho hay hầu hết các trường hợp tử vong là do đau tim, tai biến mạch máu não và tiêu chảy, theo AP.



Nhiệt độ tại Ballia được ghi nhận ở mức 42,2 độ C trong ngày 16.6 (cao hơn bình thường 5 độ C) và có thể tăng lên 43 độ C trong ngày 18.6, theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ. Trước tình trạng này, các bác sĩ khuyên những người trên 60 tuổi nên ở trong nhà vào ban ngày.

Nắng nóng hoành hành ở miền bắc Ấn Độ India Today

Ngoài ra, tại bang Bihar (tiếp giáp với Uttar Pradesh), có 44 trường hợp tử vong trong 3 ngày do nắng nóng gay gắt. Trong đó có tới 35 người ở thủ phủ Patna và 9 người ở những khu vực khác, theo mạng truyền hình India Today.

Patna ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44,7 độ C vào ngày 17.6, trong khi TP.Sheikhpura vẫn là nơi nóng nhất trong bang Bihar, với 45,1 độ C. Báo động "sóng nhiệt cực độ" đã được ban hành cho Bihar từ ngày 18 - 19.6. Các trường học ở Patna đã đóng cửa đến ngày 24.6 và các quận trong Bihar cũng đã ra lệnh đóng cửa các cơ sở giáo dục.