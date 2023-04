Nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ đã giảm cường độ, chiều tối mai dự báo mưa tăng dần

Sáng nay (27.4), thời tiết TP.HCM trời nắng, không mưa, mây thay đổi và có gió nhẹ. Tiết trời phần nào dễ chịu hơn đôi chút so với những ngày vừa qua.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (26.4) TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,5oC (giảm 1,5oC so với ngày hôm trước). Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 35oC (giảm 2oC so với ngày hôm trước), độ ẩm thấp nhất 47%.

TP.HCM oi bức mấy ngày qua Nhật Thịnh

Toàn khu vực Nam bộ hôm qua mây thay đổi, nắng nóng giảm cường độ so với ngày trước đó, khu vực miền Tây nắng nóng thu hẹp dần. Thời tiết cả khu vực hầu hết không mưa.

Theo đó, các tỉnh Đông Nam bộ giảm 1 – 2oC: nhiệt độ cao nhất từ 34,5 – 36,9oC. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 – 35,9oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; miền Tây có nắng nóng ½ khu vực. "TP.HCM chiều tối nay khả năng có mưa ở diện hẹp, vài quận, huyện, xác suất xảy ra mưa 50%", đơn vị này dự báo.

Nắng nóng đã giảm cường độ ở TP.HCM cũng như toàn khu vực Nam bộ Nhật Thịnh

Chiều tối nay có mưa rào và giông vài nơi, tập trung khu vực Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, có nơi mưa vừa. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.



Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 35 – 37oC, có nơi trên 37oC; miền Tây dao động 34 –36oC, có nơi trên 36oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, áp cao lạnh lục tăng cường yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 – 72 giờ tới, nắng nóng tiếp tục giảm cường độ, Đông Nam bộ nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng, miền Tây nắng chỉ còn xảy ra vài nơi với mức nhiệt độ trên 35oC.

Từ mai, chiều tối và đêm mưa tăng dần, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.