Nắng nóng ở TP.HCM, người dân cần làm gì để tránh say nắng, đột quỵ?

Say nắng là gì ?

Theo các bác sĩ, say nắng hay còn được gọi là sốc nhiệt, là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng (thường là trên 40 độ C) kèm theo các rối loạn hoạt động của các cơ quan như thần kinh, tuần hoàn, hô hấp. Các biểu hiện (giai đoạn) từ ngất, co thắt, kiệt sức và nặng nhất là say nắng.

Say nắng dẫn đến sự mất nước, nghĩa là thiếu hụt chất lỏng và điện giải thông qua việc đổ mồ hôi và tăng nhiệt độ cơ thể. Say nắng luôn có tỷ lệ tử vong cao và luôn là trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp.