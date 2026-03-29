Sức khỏe

Nắng nóng: Uống nước bao nhiêu là đủ, sao cho đúng?

M.P
29/03/2026 12:17 GMT+7

Trong những ngày nắng nóng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước mà nhiều người không nhận ra. Hậu quả không chỉ là mệt mỏi mà còn có thể dẫn đến tụt huyết áp, choáng váng, thậm chí sốc nhiệt nếu kéo dài.

Vì vậy, uống nước đúng cách không chỉ là thói quen mà còn là “chìa khóa” giúp duy trì năng lượng trong những ngày nắng nóng.

Uống nước đều đặn trong ngày

Một sai lầm phổ biến là chỉ uống nước khi khát. Thực tế, cảm giác khát xuất hiện khi cơ thể đã mất nước ở mức nhất định. Bác sĩ Lawrence E. Armstrong, chuyên gia sinh lý học vận động tại Đại học Connecticut (Mỹ), cho biết việc duy trì uống nước đều đặn trong ngày sẽ hiệu quả hơn là uống dồn khi đã khát.

Bên cạnh đó, không nên uống quá nhiều nước cùng lúc. Uống quá nhanh một lượng lớn nước có thể gây mất cân bằng điện giải, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng khi cơ thể đang mất muối qua mồ hôi. Thay vào đó, nên uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong ngày, theo Cleveland Clinic.

Uống nước ngày nắng nóng: Bao nhiêu là đủ, uống sao cho đúng? - Ảnh 1.

Uống nước đúng cách không chỉ là thói quen mà còn là "chìa khóa" giúp duy trì năng lượng trong những ngày nắng nóng

Ảnh: AI

Một yếu tố quan trọng khác là bổ sung điện giải khi cần thiết. Khi đổ mồ hôi nhiều, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất natri và các khoáng chất. Trong điều kiện nắng nóng hoặc vận động nhiều, việc bổ sung dung dịch có chứa điện giải có thể giúp duy trì cân bằng trong cơ thể. Tuy nhiên, cần tránh các loại nước quá nhiều đường.

Chú ý thời điểm uống nước

Ngoài ra, thời điểm uống nước cũng rất quan trọng. Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp bù lại lượng nước mất sau một đêm dài. Trước khi ra ngoài trời nắng, nên uống đủ nước để cơ thể “dự trữ”. Trong khi đó, sau khi vận động hoặc đổ nhiều mồ hôi, cần bổ sung nước từ từ để tránh sốc cho cơ thể.

Theo dõi màu sắc nước tiểu

Tiến sĩ Stacy Sims, chuyên gia sinh lý học thể thao người Mỹ, cho biết màu sắc nước tiểu là một trong những cách đơn giản và trực quan nhất để đánh giá tình trạng hydrat hóa của cơ thể.

Cụ thể, nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc gần như trong suốt thường cho thấy cơ thể đang được cung cấp đủ nước. Đây là trạng thái lý tưởng, khi thận hoạt động hiệu quả và lượng nước trong cơ thể ở mức cân bằng.

Ngược lại, nước tiểu màu vàng đậm hoặc màu hổ phách là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và tăng nguy cơ kiệt sức trong thời tiết nắng nóng.

Trong trường hợp nước tiểu sẫm màu rõ rệt hoặc có màu vàng nâu, đó có thể là dấu hiệu mất nước nghiêm trọng, cần bổ sung nước ngay lập tức và theo dõi thêm các triệu chứng như chóng mặt, khô miệng hoặc tiểu ít.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng không phải mọi loại đồ uống đều có tác dụng như nhau. Các loại nước có caffeine hoặc rượu bia có thể làm tăng mất nước, nên hạn chế trong những ngày nắng nóng.

Uống nước đúng cách không chỉ là uống đủ mà còn phải uống đúng thời điểm. Chỉ cần duy trì thói quen uống nước đúng và đủ, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mất sức và giữ cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất trong những ngày nắng nóng.

Phát hiện lợi ích bất ngờ của cà phê trong thời tiết nắng nóng

Tách cà phê mỗi ngày không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái để mở đầu ngày mới mà còn là 'vũ khí' giúp bạn chống lại nhiều bệnh tật.

