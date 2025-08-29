Nâng tầm trải nghiệm cùng thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa

Chính vì vậy, một công cụ tài chính vừa linh hoạt trong chi tiêu, vừa mang lại nhiều lợi ích gắn liền với hành trình bay là điều mà nhiều người tìm kiếm. Thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa - được thiết kế dành riêng cho những khách hàng thường xuyên di chuyển bằng máy bay - không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn là cầu nối giữa chi tiêu và các đặc quyền hàng không đẳng cấp.

Thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa - lựa chọn đẳng cấp hàng đầu

Chi tiêu thông minh, tích dặm đẳng cấp

Với thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa, mỗi giao dịch hôm nay đều có thể trở thành bước đệm cho hành trình ngày mai. Cụ thể, thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa cho phép tích dặm thưởng Bông Sen Vàng - chương trình khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines - ngay từ các khoản chi tiêu hàng ngày như đặt vé máy bay, lưu trú, ăn uống hay mua sắm trực tuyến.

Chủ thẻ hạng Signature sẽ tích 3 dặm Bông Sen Vàng cho mỗi 50.000 đồng chi tiêu tại Vietnam Airlines và 2 dặm cho các chi tiêu khác. Thẻ hạng Platinum áp dụng tặng 2 dặm Bông Sen Vàng cho giao dịch bất kỳ. Các dặm tích lũy sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Bông Sen Vàng, giúp người dùng dễ dàng đổi vé máy bay, nâng hạng ghế hoặc đổi quà tặng từ hệ sinh thái Vietnam Airlines.

Với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển như doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý... giá trị của thẻ không chỉ nằm ở việc tích dặm bay. Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng thẻ trong các chi tiêu khác như đặt khách sạn, mua sắm trực tuyến, thanh toán thời trang, đồ công nghệ… Việc dùng thẻ thay cho tiền mặt không chỉ giúp kiểm soát tài chính hiệu quả mà còn tối ưu quyền lợi, khi mỗi giao dịch đều mang lại giá trị tích lũy dặm thưởng, góp phần nâng cao trải nghiệm cho những hành trình kế tiếp.

Ngoài ra, Sacombank còn áp dụng chính sách hoàn phí thường niên cho thẻ chính như một ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng mới và khách hàng gắn bó lâu dài. Cụ thể, trong năm đầu tiên, khách hàng sẽ được hoàn 100% phí thường niên nếu đạt tổng giá trị giao dịch thanh toán từ 10 triệu đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. Từ năm thứ hai trở đi, thẻ sẽ được hoàn 50% phí thường niên nếu tổng chi tiêu năm trước đạt từ 120 triệu đồng trở lên.

Đồng hành trọn vẹn với chi phí tối ưu và bảo vệ toàn diện

Với nhóm khách hàng thu nhập khá trở lên - vốn đã quen thuộc với các dịch vụ cao cấp - việc sử dụng một chiếc thẻ không chỉ cần tiện lợi, mà còn phải xứng tầm với phong cách sống. Thẻ sacombank Vietnam Airlines Visa đáp ứng nhu cầu đó thông qua sự kết hợp giữa hai hệ sinh thái: tài chính hiện đại, linh hoạt từ Sacombank và đặc quyền hàng không đẳng cấp từ Vietnam Airlines. Mọi trải nghiệm từ chi tiêu, tích dặm đến sử dụng dịch vụ ưu tiên đều được kết nối liền mạch, mang lại sự chủ động và giá trị thiết thực trong mỗi hành trình.

Một điểm cộng đáng chú ý của thẻ là mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,5%, thấp hơn đáng kể so với trung bình thị trường. Đây là ưu điểm đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên đi công tác hoặc có sở thích du lịch nước ngoài, những người có nhu cầu thanh toán quốc tế thường xuyên và cần một công cụ tài chính linh hoạt, tối ưu chi phí trong mọi hành trình.

Bên cạnh đó, chủ thẻ còn được hưởng các ưu đãi mặc định như: mua trước, trả sau với tối đa 55 ngày miễn lãi; thanh toán linh hoạt trực tuyến hoặc tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ toàn cầu; cùng các chương trình miễn giảm phí đến 50% tại các đối tác ẩm thực, mua sắm, du lịch… giúp mỗi giao dịch vừa thuận tiện vừa gia tăng giá trị.

Không chỉ giúp tối ưu chi phí, thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa còn mang đến sự bảo vệ toàn diện qua gói bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá đến 11,6 tỉ đồng. Từ rủi ro chuyến bay bị trễ, hành lý thất lạc đến các sự cố ngoài ý muốn, chủ thẻ đều được hỗ trợ theo chính sách bảo hiểm quốc tế. Đó không chỉ là quyền lợi, mà là sự yên tâm cần thiết cho những người thường xuyên di chuyển trong môi trường làm việc áp lực cao và liên tục.

Bên cạnh đó, nếu đạt mức chi tiêu từ 200 - 250 triệu đồng/năm (tùy hạng thẻ), khách hàng sẽ được nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng lên Titan, mở rộng thêm các đặc quyền như vào phòng chờ thương gia, ưu tiên làm thủ tục, cộng thêm hành lý và được chăm sóc riêng biệt tại các sân bay lớn.

Với sự linh hoạt trong chi tiêu, ưu đãi phí và các quyền lợi bảo vệ thiết thực, thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa là lựa chọn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi hành trình công tác hay du lịch của người dùng hiện đại.