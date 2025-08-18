'Nàng thơ bolero' được Mạnh Quỳnh nhận làm học trò giờ ra sao?

Ca sĩ Hoàng Tâm Anh đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp bằng album Thương hoài ngàn năm. Đây là dự án cho thấy sự chuyển mình của học trò ca sĩ Mạnh Quỳnh sau chặng đường dài hoạt động nghệ thuật.

Hoàng Tâm Anh không ngại làm mới mình trong các sản phẩm âm nhạc ẢNH: NVCC

Album gồm 10 ca khúc, là sự kết hợp giữa những bản nhạc kinh điển và sự sáng tạo của Hoàng Tâm Anh thông qua các hòa âm, phối khí hay cách thể hiện. Trong đó phải kể đến những bài hát như: Con phố buồn hiu, Cơn mê tình ái, Nhớ người tình phụ, Chuyện tình không dĩ vãng… Thông qua dự án mới, Hoàng Tâm Anh cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ dám thay đổi, thử nghiệm để mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả.

Với Hoàng Tâm Anh, mỗi album là câu chuyện về chặng đường mà mình muốn kể. Nữ ca sĩ quan niệm đây còn là dịp để khán giả nhìn thấy được sự trưởng thành của mình trong quá trình làm nghề, sau thành công của Yêu thầm (2019), Học trò ơi (2019), Những tình khúc mưa (2020), Những tình khúc yêu (2021)... Riêng album mới, học trò Mạnh Quỳnh chọn cách thể hiện các ca khúc thông qua bản phối mới mẻ, trẻ trung, từ đó mang đến không gian âm nhạc quen thuộc, mới lạ cho người nghe.

Album Thương hoài ngàn năm đánh dấu bước chuyển mình trong nghề của Hoàng Tâm Anh ẢNH: NVCC

Hoàng Tâm Anh lấy minh chứng Con phố buồn hiu được hát dứt khoát, mới mẻ qua điệu tango hay Cơn mê tình ái được thổi vào “hơi thở” nũng nịu, dễ thương. Ca khúc Nhớ người tình phụ được vận dụng scale nhạc Nhật để tạo nên màu sắc riêng, còn Chuyện tình không dĩ vãng được học trò Mạnh Quỳnh tập trung khai thác cách luyến láy ngọt ngào, mượt mà trong dân ca.

Hoàng Tâm Anh thay đổi ra sao khi được Mạnh Quỳnh nhận làm học trò?

Về lý do không mời ca sĩ Mạnh Quỳnh góp giọng trong sản phẩm âm nhạc này, Hoàng Tâm Anh quan niệm việc kết hợp giữa các giọng ca trong một album nói chung, đặc biệt là các ca sĩ đi trước sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người nghe. Tuy nhiên, cô quan niệm mỗi dự án đều có yêu cầu, mục đích riêng và việc song ca cần được đặt đúng lúc, đúng chỗ.

“Hơn nữa, mọi người thầy đích thực đều luôn mong muốn học trò mau chóng thoát khỏi cái bóng của mình. Hoàng Tâm Anh tin rằng thầy Mạnh Quỳnh sẽ mỉm cười và gật đầu hài lòng khi đọc được những dòng chia sẻ này”, cô nêu quan điểm.

Hoàng Tâm Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, cô được khán giả biết đến khi tham gia một số chương trình như Solo cùng bolero 2018, Ban nhạc quyền năng 2019 với nghệ danh Dương Huệ. Sau các cuộc thi, cô được Mạnh Quỳnh nâng đỡ, nhận làm học trò ẢNH: NVCC

Nói thêm về sự thay đổi sau khi được Mạnh Quỳnh nhận làm học trò, Hoàng Tâm Anh cho biết cô bước vào con đường ca hát với mục đích theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của bản thân. Ở hành trình đó, giọng ca 9X may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, dìu dắt của thế hệ đi trước, trong đó có ca sĩ Mạnh Quỳnh.

“Mọi người thầy đều là người truyền cảm hứng, là người chỉ cho học trò mình những chân trời mới phía trước và luôn thúc giục học trò mình biết tự tạo cho mình những đường bay riêng. Nếu xem những điều đó là áp lực của sự phát triển trong nghề nghiệp, thì quả là có áp lực khi mình thật sự muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đúng nghĩa”, “nàng thơ bolero” bộc bạch.