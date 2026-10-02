'Nàng thơ' Ngọc Xuân tái xuất điện ảnh, nói về biệt danh 'Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam'

Ngọc Xuân cùng đoàn phim Bò sữa bay tại sự kiện ra mắt phim chiều 2.10 ẢNH: ĐPCC

Chiều 2.10, đoàn phim Bò sữa bay có buổi ra mắt tại TP.HCM, chính thức giới thiệu dự án đến truyền thông, người hâm mộ. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên trẻ: Ngọc Xuân, Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều… cùng đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi.

Bò sữa bay lấy bối cảnh những năm 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ với khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân, trong đó Trâu (Nguyễn Hùng thủ vai) và 3 anh em ruột, quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh cảm tình đặc biệt với San (Ngọc Xuân) - người tạo nên công thức sữa đồng thời là con gái của giám đốc nông trường. Sự khác biệt về địa vị cùng toan tính riêng đã đẩy các nhân vật đưa ra những quyết định khiến cuộc đời họ có ngã rẽ bất ngờ…

Nữ diễn viên sinh năm 1999 trở lại màn ảnh rộng với hình tượng cá tính, tinh nghịch ẢNH: ĐPCC

Trở lại màn ảnh rộng lần này, Ngọc Xuân gây chú ý với vai nữ chính Linh San. Khác với hình ảnh "nàng thơ" ngọt ngào, trong trẻo với mái tóc dài gây thương nhớ trong Ngày xưa có một chuyện tình hay Làm giàu với ma 2, nữ diễn viên 27 tuổi xuất hiện với mái tóc tém tinh nghịch, cá tính cùng vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng và có phần trưởng thành hơn.

Về tạo hình trong phim mới, người đẹp 9X cho biết nhân vật San từng được cử đi du học ở Cuba, làm công việc nghiên cứu nên cần có sự cá tính, khác biệt nhất định với những cô gái trẻ khác và cô nghĩ đến việc cắt tóc ngắn. Ý tưởng này từng bị đạo diễn Thành Đạt phản đối vì khác với hình ảnh của anh về nhân vật, Ngọc Xuân phải mất nhiều thời gian mới thuyết phục được nhà làm phim. "Với tôi, đây không phải sự hy sinh gì đâu. Tôi thích lắm! Cảm giác đã nhất của một diễn viên là thấy mình trở nên khác khi nhìn vào gương", nữ diễn viên bày tỏ.

Tạo hình mới của Ngọc Xuân trong phim Bò sữa bay dự kiến phát hành ngày 6.11 tới ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM DO ĐPCC

Nữ chính Bò sữa bay tiết lộ quá trình quay phim không khó khăn với mình mà tất cả đều là những kỷ niệm quý giá. Người đẹp 9X tập hát, tập lái xe, làm việc với tổ hành động thực hiện những cảnh quay trên không… để hoàn thành yêu cầu mà vai diễn đặt ra. Diễn viên 27 tuổi cũng cho biết bộ phim được quay vào khoảng tháng 12, tháng 1, một trong những thời điểm lạnh nhất ở Mộc Châu, thời tiết giá lạnh khiến họ gặp khó khăn trong quá trình làm việc nhưng chính thời tiết lạnh giá ấy giúp mọi người tập trung hơn và hòa mình vào bối cảnh. "Quá trình quay phim, tất cả diễn viên đều rất cởi mở, hòa đồng, chúng tôi xem nhau như những người bạn, người anh em và có rất nhiều kỷ niệm đẹp", cô nhớ lại.

Vốn được truyền thông hay nhiều khán giả gọi với danh xưng "nàng thơ" sau hình tượng trong trẻo, ngọt ngào của Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân cho biết bản thân may mắn khi mọi người có một điều đặc biệt gì đó để nhớ đến mình. Tuy nhiên, cô cho rằng ngoại hình chỉ là điểm cộng ở lần đầu tiếp xúc, tạo ấn tượng đầu tiên. Diễn viên hy vọng qua quá trình tiếp xúc nhiều hơn hay quay những vai diễn khác nhau của mình, khán giả sẽ thấy được một Ngọc Xuân cá tính, có chiều sâu hơn chứ không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài.

Nữ diễn viên mang đến hình ảnh mới mẻ, trưởng thành hơn trên màn ảnh rộng ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM DO ĐPCC

Ngọc Xuân thừa nhận cô không buồn khi mọi người chỉ chú ý đến danh xưng "nàng thơ" thay vì diễn xuất vì bản thân luôn đón nhận những phản ứng, nhận xét của khán giả một cách cởi mở, tích cực. "Đây cũng là thử thách để tôi tiếp tục trau dồi diễn xuất và nội tâm nhân vật, để cho mọi người khi nhìn vào một bộ phim, vào nhân vật mà mình thể hiện có thể thấy được sự thay đổi, nỗ lực của mình", nghệ sĩ trẻ nói thêm.

Tạo hình của Ngọc Xuân trong Bò sữa bay được một số khán giả nhận xét có nhiều nét giống với minh tinh Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí ví von cô là "Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam". Về khía cạnh này, nữ diễn viên bày tỏ: "Thật ra tôi có nhận được khá nhiều bình luận liên quan đến mình trên các video mạng xã hội và có nhắc đến tên diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Đây là một diễn viên tôi rất ngưỡng mộ về hành trình làm nghề của chị, nhưng danh xưng 'Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam' thực sự quá lớn với tôi và tôi không dám đón nhận điều đó".