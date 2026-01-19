Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Náo động rừng cổ tích - khi trẻ thơ tự thắp sáng phép màu

Anh Vũ
Anh Vũ
19/01/2026 09:28 GMT+7

Là đơn vị hiếm hoi dựng kịch tết cho thiếu nhi, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B (TP.HCM) vừa ra mắt vở Náo động rừng cổ tích (tác giả Vương Huyền Cơ - đạo diễn Minh Quốc). Đây không chỉ là món quà giải trí, mà còn là hành trình gieo mầm nhân cách đầy tinh tế.

Câu chuyện xoay quanh Nhân (Kỳ Thiên Cảnh đóng) - một cậu bé hiện đại đầy hoài nghi về những điều kỳ diệu. Qua phép màu của bà tiên (NSND Mỹ Uyên), Nhân bị kéo vào một khu rừng kỳ bí. Tại đây, cậu phải đối diện với những thử thách thú vị từ 4 tinh linh. Thay vì ngồi chờ phép màu, Nhân phải vận dụng trí tuệ, lòng dũng cảm, sự kiên cường và tâm hồn cao đẹp để tự tìm lối thoát. Trong khoảnh khắc sinh tử bảo vệ thiên nhiên, Nhân đã đứng lên hóa thân thành Thánh Gióng. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng văn hóa mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: Sức mạnh chính nghĩa không ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong sự trưởng thành, dám chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Náo động rừng cổ tích - khi trẻ thơ tự thắp sáng phép màu - Ảnh 1.

NSND Mỹ Uyên vai bà tiên, Kỳ Thiên Cảnh vai bé Nhân

ẢNH: H.K

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Minh Quốc, không gian cổ tích hiện lên bằng ngôn ngữ sân khấu ước lệ, nhịp điệu nhanh và những mảng miếng hài hước duyên dáng kết hợp cùng ảo thuật. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nghệ sĩ như NSND Mỹ Uyên, Minh Quốc, Kỳ Thiên Cảnh, Khánh Đăng, Huỳnh Nhu, Cao Anh Kim, Quốc Cường, Hồng Công, Minh Đức, Khoa Đăng, bé Gia Hân, bé Thiên Kim... đã tạo nên một tổng thể kịch tươi tắn không giáo điều.

Náo động rừng cổ tích để lại dư âm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Phép màu không đến từ những lời cầu nguyện viển vông mà chỉ xuất hiện khi con người có một tâm hồn cao đẹp và ý chí kiên cường. Vở công diễn vào lúc 15 giờ ngày 18 và 25.1 tại Sân khấu 5B Võ Văn Tần, sau đó xếp lịch diễn suốt mùa tết.

Tin liên quan

NSND Công Lý rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Công Lý rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Công Lý thông báo sẽ kết thúc vai trò Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào cuối tháng 3.2025, sau khi hoàn thành trách nhiệm và nhiệm kỳ công tác.

Khám phá thêm chủ đề

Trẻ thơ đạo diễn Sân khấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận