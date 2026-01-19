Náo động rừng cổ tích - khi trẻ thơ tự thắp sáng phép màu

Câu chuyện xoay quanh Nhân (Kỳ Thiên Cảnh đóng) - một cậu bé hiện đại đầy hoài nghi về những điều kỳ diệu. Qua phép màu của bà tiên (NSND Mỹ Uyên), Nhân bị kéo vào một khu rừng kỳ bí. Tại đây, cậu phải đối diện với những thử thách thú vị từ 4 tinh linh. Thay vì ngồi chờ phép màu, Nhân phải vận dụng trí tuệ, lòng dũng cảm, sự kiên cường và tâm hồn cao đẹp để tự tìm lối thoát. Trong khoảnh khắc sinh tử bảo vệ thiên nhiên, Nhân đã đứng lên hóa thân thành Thánh Gióng. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng văn hóa mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: Sức mạnh chính nghĩa không ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong sự trưởng thành, dám chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân.

NSND Mỹ Uyên vai bà tiên, Kỳ Thiên Cảnh vai bé Nhân ẢNH: H.K

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Minh Quốc, không gian cổ tích hiện lên bằng ngôn ngữ sân khấu ước lệ, nhịp điệu nhanh và những mảng miếng hài hước duyên dáng kết hợp cùng ảo thuật. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nghệ sĩ như NSND Mỹ Uyên, Minh Quốc, Kỳ Thiên Cảnh, Khánh Đăng, Huỳnh Nhu, Cao Anh Kim, Quốc Cường, Hồng Công, Minh Đức, Khoa Đăng, bé Gia Hân, bé Thiên Kim... đã tạo nên một tổng thể kịch tươi tắn không giáo điều.

Náo động rừng cổ tích để lại dư âm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Phép màu không đến từ những lời cầu nguyện viển vông mà chỉ xuất hiện khi con người có một tâm hồn cao đẹp và ý chí kiên cường. Vở công diễn vào lúc 15 giờ ngày 18 và 25.1 tại Sân khấu 5B Võ Văn Tần, sau đó xếp lịch diễn suốt mùa tết.