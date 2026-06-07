Náo nức lễ rước sắc thần tại ngôi đình hơn 180 năm tuổi ở Khánh Hòa

Trong hai ngày 6 - 7.6, đình Đảnh Thạnh rộn ràng không khí lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc. Điểm nhấn của sự kiện là lễ rước sắc thần từ chùa Linh Sơn Pháp Tạng về đình, thu hút hàng trăm người dân và du khách tham gia trong không khí trang nghiêm, thành kính. Hoạt động không chỉ nằm trong khuôn khổ lễ cúng cầu an năm 2026 mà còn đánh dấu cột mốc lạc thành ngôi đình sau thời gian được trùng tu, tôn tạo.

Đoàn rước sắc thần từ chùa Linh Sơn Pháp Tạng về đình Đảnh Thạnh sáng 6.6 ẢNH: MÃ PHƯƠNG

Từ sáng sớm ngày 6.6, tiếng nhạc lễ rộn ràng hòa cùng sắc màu cờ lọng và những bộ trang phục truyền thống đã tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt trên các tuyến đường trong thôn. Đoàn rước di chuyển trong sự thành kính của người dân, thể hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông Nguyễn Khắc Tuấn, Trưởng ban Quản lý đình Đảnh Thạnh kiêm Trưởng thôn Đảnh Thạnh (xã Suối Hiệp), đình được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 19, trước năm 1843 dưới triều Nguyễn. Trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo, ngôi đình vẫn giữ vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng dân cư địa phương.

Nghi thức rước sắc thần diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính ẢNH: MÃ PHƯƠNG

Đình Đảnh Thạnh hiện còn lưu giữ 11 đạo sắc phong triều Nguyễn có niên đại từ năm 1852 dưới thời vua Tự Đức đến năm 1924 dưới thời vua Khải Định. Đây là những tư liệu lịch sử quý giá, phản ánh quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Đảnh Thạnh cũng như đời sống tín ngưỡng lâu đời của cư dân địa phương.

Được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh của Khánh Hòa, đình Đảnh Thạnh có diện tích hơn 2.000 m² với kiến trúc đình làng truyền thống, gồm gian chính thờ Thành Hoàng cùng các gian thờ Tiền hiền, Hậu hiền. Trong quá trình trùng tu, địa phương chú trọng bảo tồn các giá trị kiến trúc nguyên gốc nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa của di tích.

Đình Đảnh Thạnh - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 180 năm tuổi ẢNH: MÃ PHƯƠNG

Theo lệ thường, lễ cúng đình diễn ra vào ngày 16.3 âm lịch hằng năm. Riêng năm nay, thời gian tổ chức được điều chỉnh nhằm gắn với sự kiện lạc thành đình Đảnh Thạnh sau quá trình trùng tu, tôn tạo.

Không chỉ gìn giữ các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn lan tỏa tinh thần khuyến học khi 141 học sinh có thành tích học tập tốt trên địa bàn được tuyên dương, khen thưởng. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực truyền thống và biểu diễn hát bội cũng thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.