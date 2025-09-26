NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán di động NAPAS Tap and Pay

Dịch vụ NAPAS Tap and Pay là giải pháp thanh toán cho phép người dùng số hóa thẻ nội địa NAPAS lên thiết bị thông minh như đồng hồ, điện thoại để thực hiện thanh toán chạm mà không cần mang theo thẻ vật lý. Tính năng nổi bật của dịch vụ NAPAS Tap and Pay là khả năng thanh toán đơn giản, dễ dàng với một cú chạm nhẹ vào thiết bị chấp nhận thanh toán (POS) thông qua giao tiếp NFC (Near-Field Communication). Khách hàng chỉ cần thêm thẻ (số hóa thẻ), áp dụng với các loại thẻ NAPAS gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nội địa, thẻ trả trước lên mobile banking app và thực hiện thanh toán.

Dịch vụ NAPAS Tap and Pay mở rộng ẢNH: N.Q

Sau khi phối hợp thành công triển khai dịch vụ NAPAS Apple Pay ra thị trường vào đầu năm nay, đến nay NAPAS tiếp tục mở rộng dịch vụ cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Bên cạnh NAM A Bank, khách hàng của ngân hàng VietinBank, Agribank và công ty tài chính VietCredit hiện đã có thể sử dụng NAPAS Tap and Pay trên ứng dụng thanh toán của ngân hàng (mobile banking app) nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Việc triển khai dịch vụ NAPAS Tap and Pay không chỉ giúp các ngân hàng, công ty tài chính cung cấp giải pháp thanh toán hiện đại cho khách hàng, tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý mà còn góp phần gia tăng tần suất sử dụng thẻ nội địa, thúc đẩy doanh số cho các đơn vị phát hành. Với hơn 80 triệu chủ thẻ nội địa NAPAS không tiếp xúc, dịch vụ này cũng mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, bảo mật và tiện lợi hơn.

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc NAPAS chia sẻ: "NAPAS Tap and Pay là một bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa thanh toán tại Việt Nam. Đây là giải pháp thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ và người dùng yêu thích công nghệ. NAPAS tin tưởng việc mở rộng dịch vụ này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng thẻ nội địa".