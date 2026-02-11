NAPAS mở rộng phát triển hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới

Theo thỏa thuận, NAPAS và VNPAY sẽ phối hợp phát triển nhiều nhóm dịch vụ trọng tâm như dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247, dịch vụ thanh toán bằng mã QR (VIETQRPay). Hai bên cũng đặt mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

NAPAS ký kết với VNPay mở rộng thanh toán ẢNH: T.Q

Thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR (VIETQRGlobal) là một nội dung hợp tác quan trọng trong thỏa thuận. Theo đó, du khách quốc tế đến Việt Nam có thể thanh toán bằng phương thức quét mã VIETQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới VNPAY. Ở chiều ngược lại, người dùng Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng VNPAY, quét mã QR để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc hệ thống của đối tác NAPAS ở nước ngoài. Để hỗ trợ du khách quốc tế dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ, NAPAS phối hợp với các đối tác triển khai thống nhất nhận diện thương hiệu "VIETQRGlobal" tại mạng lưới các điểm chấp nhận thanh toán.

Trước đó, NAPAS và Công ty cổ phần Thanh toán số Mobifone (MDP) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu, triển khai các mô hình kết nối liên thông giữa hai hệ thống chuyển mạch tài chính, qua đó góp phần phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn và linh hoạt, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng tiếp cận các dịch vụ tài chính và tiêu dùng số tiên tiến. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá phương án kết nối hai hệ thống chuyển mạch tài chính. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các yếu tố cốt lõi: kiến trúc hệ thống, phương án kết nối kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, mô hình vận hành cùng các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

MDP chia sẻ thông tin về đề án thanh toán mới mà công ty đang nghiên cứu và cùng NAPAS đánh giá để phát triển, mở rộng hợp tác đối với các dịch vụ thanh toán phù hợp. Hai bên cũng thống nhất mở rộng phát triển các dịch vụ thanh toán bao gồm thanh toán qua tài khoản, thanh toán qua mã QR nội địa và xuyên biên giới trên cơ sở sử dụng thương hiệu VietQR cùng các chuẩn nhận diện điểm chấp nhận thanh toán liên quan.