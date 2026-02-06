NASA cho phép phi hành gia mang iPhone khi thám hiểm mặt trăng

Theo AppleInsider, thay đổi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ hai chuyến bay lớn dự kiến vào đầu năm 2026 là Crew-12 của NASA và SpaceX đến Trạm Vũ trụ Quốc tế; và Artemis II bay ngang qua mặt trăng và là chuyến bay có người lái đầu tiên vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp trong hơn 50 năm.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết các phi hành gia trong các sứ mệnh này sẽ được phép mang theo điện thoại thông minh đời mới nhất lên vũ trụ. Ông cho biết mong muốn các phi hành đoàn có những công cụ thuận tiện để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình họ và đồng thời chia sẻ chúng với thế giới.

NASA cho phép phi hành gia sử dụng smartphone trong các chuyến bay ra vũ trụ Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH X

Điện thoại thông minh từ lâu bị cấm vì quy trình đánh giá công nghệ mới của NASA rất nghiêm ngặt, bao gồm các bài kiểm tra về khả năng chịu bức xạ, độ tin cậy của phần cứng và khả năng tương thích với hệ thống tàu vũ trụ. Trước đó, thiết bị chụp ảnh chính của cơ quan này vẫn là các máy DSLR Nikon và GoPro vốn lạc hậu so với các công cụ chụp ảnh di động dành cho người tiêu dùng hiện nay.

Theo Wikipedia, nhiệm vụ Artemis II là một cột mốc quan trọng trong chương trình Artemis của NASA với mục đích đưa con người trở lại Mặt Trăn g và thiết lập hoạt động thám hiểm bền vững ngoài quỹ đạo Trái Đất . Artemis II sẽ là chuyến bay có người lái đầu tiên của Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion, phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy và bay vòng quanh Mặt Trăng trước khi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất .

Mặc dù từng có hai chiếc iPhone 4 đã bay trên chuyến bay cuối cùng trong lịch sử 30 năm của chương trình tàu con thoi NASA vào năm 2011, nhưng dòng điện thoại thông minh sau đó không được các phi hành đoàn sử dụng vì chính sách ngăn cản của cơ quan này.

Việc cho phép sử dụng điện thoại thông minh phản ánh một sự chuyển đổi rộng hơn hướng tới việc tích hợp công nghệ hiện đại nhanh chóng vào các sứ mệnh, giúp NASA thu hút công chúng bằng những hình ảnh chất lượng cao từ không gian. Các phi hành gia sẽ không có kết nối di động trực tiếp trên vũ trụ nhưng họ có thể sử dụng camera và ứng dụng trên thiết bị để chụp ảnh và quay video.