Natalie Portman ly hôn sau khi chồng vướng bê bối ngoại tình

Natalie Portman và Benjamin Millepied đã hoàn tất thủ tục ly hôn GETTY

Tạp chí kể trên cho biết Natalie Portman và Benjamin Millepied đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm từng được bao người ngưỡng mộ. Được biết, mỹ nhân phim Thor: Love And Thunder đệ đơn vào tháng 7.2023 và vụ ly hôn được hoàn tất vào tháng trước tại Pháp, nơi mà cặp đôi đang sống cùng hai con của họ. Thông tin này được người đại diện của minh tinh 43 tuổi xác nhận với People.



Quyết định ly hôn được đưa ra sau khi Benjamin Millepied vướng bê bối ngoại tình. Một người bạn thân thiết với vợ chồng sao phim Thiên nga đen cho biết điều này không hề dễ dàng đối với nữ diễn viên. Người này chia sẻ với People: "Ban đầu mọi chuyện thật sự khó khăn với cô ấy nhưng bạn bè của cô ấy đã cùng ngồi lại và giúp cô ấy vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất. Natalie trải qua một năm thực sự khó khăn và đau đớn nhưng cô ấy đã vượt qua nó một cách mạnh mẽ hơn và đang tìm thấy niềm vui trong gia đình, bạn bè lẫn công việc".

Họ từng là cặp đôi được bao người ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng và có tổ ấm hạnh phúc AFP

Dù mối quan hệ đổ vỡ, Natalie Portman và Benjamin Millepied vẫn cùng nhau ưu tiên việc ở bên các con, giúp chúng điều chỉnh lại mọi thứ. Nguồn tin thân cận với cặp đôi này cho biết: "Ưu tiên lớn nhất của Natalie là đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ cho các con của mình. Cô ấy và Ben thực sự yêu thương con cái của họ và đều tập trung vào việc trở thành những người cha mẹ tốt nhất có thể. Không có gì quan trọng hơn điều đó".

Trước đó, vào đầu tháng 6.2023, ấn phẩm Voici (Pháp) bất ngờ tiết lộ Benjamin Millepied đã lừa dối vợ, ngoại tình với Camille Étienne (25 tuổi), một nhà hoạt động khí hậu khá nổi tiếng. Natalie Portman được cho là đã phát hiện chuyện chồng ngoại tình từ tháng 3.2023 nhưng không muốn làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến các con. Đến tháng 5, Millepied vẫn tiếp tục gặp gỡ người tình khiến sự việc căng thẳng hơn. Có thông tin rằng biên đạo múa này đã làm đủ mọi cách để vợ tha thứ sau khi chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Kể từ đó, họ vẫn xuất hiện cùng các con và im lặng trước những đồn đoán từ truyền thông cũng như công chúng.

Nữ diễn viên Natalie Portman và vũ công - biên đạo múa người Pháp Benjamin Millepied bắt đầu hẹn hò vào năm 2009 sau khi hợp tác trong bộ phim Black Swan (Thiên nga đen). Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và có hai con chung: con trai Aleph (12 tuổi) và con gái Amalia (7 tuổi) AFP

Natalie Portman sinh năm 1981, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi và nhanh chóng tỏa sáng ở Hollywood nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất nổi trội. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel được biết đến với các bộ phim: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, Closer, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, V for Vendetta, Black Swan, Thor, Thor: The Dark World, Thor: Love And Thunder… Bên cạnh gia tài phim ảnh đáng nể, cô nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar.