Natalie Portman xuất hiện rạng rỡ giữa lúc chồng vướng tin đồn ngoại tình

Natalie Portman vui vẻ đi xem bóng đá giữa lúc vướng tin đồn bị chồng "cắm sừng" BACKGRID

Trong loạt ảnh được Daily Mail đăng tải hôm 4.6, Natalie Portman có mặt tại sân vận động Parc des Princes ở Paris (Pháp) để theo dõi trận bóng giữa đội PSG và Clermont. Cô ngồi trên khán đài với vẻ tươi tắn, rạng rỡ, liên tục mỉm cười và cổ vũ các cầu thủ dưới sân, thỉnh thoảng đưa điện thoại lên ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Minh tinh 8X dường như không bị ảnh hưởng gì trước những thông tin đang gây bàn tán. Màn xuất hiện của sao phim Thor: Love and Thunder thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn công chúng giữa lúc tin đồn cô bị chồng “cắm sừng” đang lan truyền rầm rộ.

Nữ diễn viên xuất hiện ở sân vận động Parc des Princes, Benjamin Millepied dường như không đến xem trận đấu cùng vợ BACKGRID

Cuộc hôn nhân của Natalie Portman và Benjamin Millepied đang là chủ đề bàn tán trên khắp mặt báo. Trước đó, ấn phẩm Voici (Pháp) bất ngờ tiết lộ nam vũ công, biên đạo múa nổi tiếng này đã lừa dối vợ, ngoại tình với một cô gái 25 tuổi. Nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng mối quan hệ này rất ngắn ngủi và hiện đã kết thúc. Người này cho biết hiện mỹ nhân phim Black Swan và chồng vẫn ở bên nhau bất chấp sai lầm của Millepied. “Anh ấy đã phạm phải một sai lầm to lớn và đang làm tất cả những gì có thể để Natalie tha thứ cũng như giữ gìn tổ ấm của họ. Natalie là người cực kỳ kín đáo và không có ý định đưa chuyện này lên truyền thông. Ưu tiên lớn nhất của cô ấy là bảo vệ con cái và sự riêng tư của chúng”, nguồn tin cho hay. Hiện cặp đôi chưa lên tiếng về tin đồn đang gây xôn xao.

Nữ diễn viên Natalie Portman và vũ công - biên đạo múa người Pháp Benjamin Millepied bắt đầu hẹn hò vào năm 2009 sau khi gặp nhau trên trường quay bộ phim Black Swan (Thiên nga đen) mà cô đóng chính. Thời điểm đó, Millepied làm biên đạo múa cho người đẹp, góp phần giúp cô hóa thân xuất sắc vào nhân vật trong phim sau đó giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và có hai con chung, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai, từng hợp tác trong dự án Vox Lux (2018). Vài ngày trước khi vướng tin đồn rạn nứt, cặp vợ chồng nổi tiếng này được nhìn thấy xuất hiện ở Paris và dành cho nhau những cử chỉ tình tứ.

Natalie Portman - Benjamin Millepied từng khiến bao người ngưỡng mộ vì cân xứng ngoại hình, tài năng và có cuộc hôn nhân hạnh phúc SHUTTERSTOCK

Natalie Portman sinh năm 1981, cô là một trong số những minh tinh 8X nổi tiếng, tài năng nhất của màn ảnh Hollywood. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi và hiện sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng nhiều đề cử, giải thưởng danh giá trong đó giành 2 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar. Minh tinh được biết đến với các bộ phim: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, Closer, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, V for Vendetta, Black Swan, Thor, Thor: The Dark World, Thor: Love And Thunder… Mới đây nhất, Natalie Portman đóng chính trong May December, tác phẩm vừa được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vừa qua.