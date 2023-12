Naughty Dog hủy bỏ phiên bản The Last of Us Online

Theo The Verge, Naughty Dog mới đây đã thông báo rằng họ đã hủy bỏ dự án tựa game nhiều người chơi đang được xây dựng trong vũ trụ The Last of Us.

Nhà phát triển cho biết mặc dù họ đã ở giai đoạn chuẩn bị sản xuất của The Last of Us Online, trong khi đang thực hiện The Last of Us Part II. Nhưng việc duy trì phiên bản trực tuyến nhiều người chơi sẽ đòi hỏi rất nhiều tài nguyên và nhân lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển các trò chơi đơn trong tương lai.

Naughty Dog đã phải đứng trước hai lựa chọn, một là trở thành studio chuyên sản xuất game dịch vụ trực tiếp (live service) hoặc tiếp tục theo đuổi thế mạnh là trò chơi đơn giàu nội dung. Cuối cùng, nhà phát triển đã chọn hướng đi thứ hai và khẳng định rằng đang phát triển một số tựa game mới đầy hứa hẹn.

The Last of Us Online bị hủy bỏ để tập trung phát triển các trò chơi đơn Naughty Dog

Nói về The Last of Us Online, có vẻ như quá trình phát triển của trò chơi này đã gặp một số rắc rối khi Naughty Dog thông báo trì hoãn vào tháng 5, ngay sau khi Bloomberg đưa tin rằng Sony đang đánh giá lại hướng đi của nó. Đến tháng 10, một báo cáo của Kotaku về việc Naughty Dog đang sa thải một số nhà thầu, trang này cũng cho biết tình trạng của The Last of Us Online khi đó rất chông chênh.

Việc hủy bỏ The Last of Us Online càng cho thấy sự thoái lui ngày một lớn của Sony đối với tham vọng trò chơi dịch vụ trực tiếp của hãng. Thay vì sẽ phát hành 12 trò chơi dịch vụ trực tiếp vào tháng 3.2026, giờ đây họ chỉ có kế hoạch phát hành 6 trò chơi.

Sắp tới, tựa game The Last of Us Part II Remastered sẽ được phát hành vào ngày 19.1.2024, sau đó phần thứ hai của bộ phim đình đám trên HBO dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025.