Nayeon (TWICE) khoe vẻ đẹp 'thanh xuân vườn trường' trong bộ ảnh mới

Nayeon tên đầy đủ là Im Nayeon. Cô là chị cả của TWICE, nhóm nhạc bước ra từ show "sống còn" của JYP Entertainment kết hợp cùng kênh truyền hình Mnet. Ở những năm đầu hoạt động, TWICE khuấy đảo thị trường Kpop và vươn tầm châu Á với những "liên hoàn hit" như Like Ooh Ahh, Cheer up, TT