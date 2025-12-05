Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nên bảo quản thức ăn thừa trong ngăn lạnh hay ngăn đông?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
05/12/2025 12:22 GMT+7

Việc tận dụng thức ăn thừa sau bữa ăn giúp tiết kiệm chi phí, tuy nhiên, việc bảo quản không đúng cách khiến nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao.

Ngộ độc thực phẩm thường xảy ra khi thức ăn thừa để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc không được cất trữ đúng quy trình, theo trang Cleveland Clinic.

Thức ăn thừa có thể bảo quản trong bao lâu?

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết thực phẩm thừa có thể được bảo quản trong tủ lạnh 3 đến 4 ngày hoặc trữ đông 3 đến 4 tháng.

Bà Czerwony, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cảnh báo về mức độ rủi ro khi bảo quản thực phẩm thừa sai cách.

Theo đó, thực phẩm không được cất trữ đúng chuẩn sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh. Đây là yếu tố trực tiếp dẫn đến ngộ độc, có thể gây ảnh hưởng với một số nhóm người.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu là nhóm người dễ gặp biến chứng do khả năng đề kháng kém.

Nên bảo quản thức ăn thừa trong ngăn lạnh hay ngăn đông? - Ảnh 1.

Bảo quản thực phẩm là một trong những việc quan trọng

Ảnh minh họa: AI

Việc chọn bảo quản thức ăn thừa trong ngăn lạnh hoặc ngăn đông phụ thuộc vào lượng thực phẩm còn lại và kế hoạch sử dụng.

Nếu lượng đồ ăn ít, được dùng trong vài ngày, ngăn lạnh là lựa chọn phù hợp.

Trường hợp còn nhiều thực phẩm hoặc cần giữ lâu hơn, trữ đông giúp duy trì chất lượng tốt hơn.

Bảo quản thức ăn thừa đúng cách

Bảo quản thức ăn thừa đúng sẽ giúp hạn chế vi khuẩn. Bà Czerwony cho biết người dùng cần đặt thực phẩm thừa trong hộp kín để hạn chế không khí lọt vào. Việc này giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và tránh việc mùi từ tủ lạnh ám vào món ăn.

Đối với thực phẩm đông lạnh, lớp bọc chặt giúp hạn chế hiện tượng bỏng lạnh. Bà khuyến nghị dùng màng bọc thực phẩm, sau đó đặt trong hộp hoặc bọc thêm giấy bạc để giữ độ ẩm của món ăn.

Bản tin sức khỏe ngày 5.12: Sai lầm sinh hoạt dễ hại sức khỏe | Chạy bộ có lợi và hại gì?

Dấu hiệu thức ăn đã hỏng

Song, bạn cũng cần nhận biết các dấu hiệu thực phẩm đã hỏng để loại bỏ kịp thời. Các dấu hiệu gồm màu sắc nhợt nhạt, chuyển xám hoặc xanh, xuất hiện mốc, nhớt, dính hoặc nhũn. Ngoài ra, thực phẩm bị tách nước, vón cục hoặc có mùi chua, mùi ôi cũng cần được loại bỏ.

Bà Czerwony nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.

Thực phẩm nóng cần được làm nguội về nhiệt độ phòng trước khi cất vào tủ lạnh. Việc để thực phẩm nguội bớt trước khi cho vào tủ lạnh giúp giảm rủi ro nhiễm khuẩn và hạn chế khả năng phát triển của vi sinh vật.

Trong trường hợp nghi ngờ món ăn còn đảm bảo hay không, tốt nhất bạn nên loại bỏ để tránh nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

