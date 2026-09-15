Nên cài đặt ngay iOS 27 hay chờ đợi thêm?

Các tính năng nổi bật trên iOS 27 như Siri AI, các cải tiến về Liquid Glass và nhiều thay đổi trên các ứng dụng tích hợp sẵn của Apple. Tuy nhiên, người dùng không nhất thiết phải cài đặt ngay lập tức.

Đối với hầu hết người dùng, việc nâng cấp lên iOS 27 là một lựa chọn hợp lý. Các bản phát hành iOS lớn thường đi kèm với tính năng mới, cải tiến bảo mật và các thay đổi khác trong hệ thống. iOS 27 đã trải qua nhiều tháng thử nghiệm beta dành cho nhà phát triển và người dùng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu người dùng có nên cài đặt ngay hôm nay hay chờ đợi một thời gian để bản phát hành ổn định hơn.

Người dùng iPhone không nhất thiết phải cập nhật lên iOS 27 để trải nghiệm các tính năng mới ngay lập tức ẢNH: APPLE

Lý do cài đặt ngay

Nếu háo hức muốn trải nghiệm các tính năng mới của iOS 27, người dùng không cần phải chờ đợi lâu, đặc biệt nếu các ứng dụng và phụ kiện quan trọng đã được đảm bảo hoạt động tốt. Trên các thiết bị hỗ trợ, Siri là tính năng nổi bật nhất với khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân và thực hiện các thao tác ứng dụng phức tạp hơn.

iOS 27 cũng mang đến nhiều cải tiến cho các ứng dụng như Photos, Safari, Messages, Camera, FaceTime và Passwords, cùng với khả năng kiểm soát tốt hơn về giao diện Liquid Glass.

Việc cài đặt kịp thời cũng đồng nghĩa với việc người dùng sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật và cải tiến hệ thống mới nhất.

Lý do nên chờ đợi

Trong vài giờ đầu tiên sau khi một bản cập nhật iOS lớn được phát hành, hàng triệu thiết bị sẽ cùng lúc tải xuống và cài đặt, dẫn đến tình trạng máy chủ của Apple có thể bị quá tải. Ngoài ra, một số lỗi không xuất hiện trong quá trình thử nghiệm beta có thể xuất hiện khi phần mềm được sử dụng rộng rãi hơn.

Trong lúc chờ đợi, người dùng có thể cập nhật iOS 26.7 để khắc phục các lỗi bảo mật ẢNH: K. VĂN

Nếu iPhone cần thiết cho công việc, du lịch, thanh toán hay các mục đích quan trọng khác, việc chờ đợi cho đến khi có báo cáo từ người dùng đầu tiên có thể giúp giảm thiểu rủi ro gặp phải vấn đề tương thích.

Lưu ý thời lượng pin cũng có thể giảm sút ngay sau khi cập nhật lớn do iPhone thực hiện các tác vụ nền như lập chỉ mục. Tuy nhiên, việc hao pin tạm thời không nhất thiết phản ánh một vấn đề lâu dài.

Các bước chuẩn bị trước khi cập nhật iOS 27

Dù quyết định cập nhật ngay hay chờ đợi, việc tạo bản sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt bản cập nhật hệ điều hành lớn là quan trọng. Người dùng cũng nên kiểm tra dung lượng lưu trữ trống và đảm bảo iPhone được kết nối với nguồn điện, Wi-Fi trong suốt quá trình cài đặt. Lượng dung lượng trống cần thiết có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị, vì vậy việc giải phóng một số dung lượng trước khi bắt đầu có thể giúp tránh các sự cố khi cài đặt.

Tóm lại, đối với hầu hết người dùng iPhone 11 trở về sau, cài đặt iOS 27 ngay là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu cần iPhone hoạt động trơn tru mà không gặp sự cố, chờ thêm một hoặc hai ngày vẫn là lựa chọn an toàn hơn.