DVD đang hồi sinh vì lý do bất ngờ

Kiến Văn
10/05/2026 10:12 GMT+7

Không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào SSD, nhiều người đã chọn DVD như giải pháp sao lưu bền bỉ nhờ tuổi thọ cao và tính ổn định.

Trong nhiều năm qua, người dùng đã sử dụng ổ SSD gắn ngoài để sao lưu tất cả các tệp, tài liệu, ảnh và video quan trọng. Mặc dù SSD không phải là hình thức lưu trữ rẻ nhất, nhưng với tốc độ nhanh, khả năng chống chịu tốt và kích thước nhỏ gọn, nó rất tiện lợi. Tuy nhiên, DVD lại đang trở lại thành phương tiện sao lưu dự phòng trong bối cảnh SSD không hoàn toàn là giải pháp tin cậy.

Theo đánh giá, mặc dù ổ SSD có tuổi thọ cao hơn so với USB hay thẻ nhớ SD, nhưng chúng vẫn không phải là giải pháp lưu trữ hoàn hảo. Lý do vì các ô nhớ NAND trong ổ SSD có tuổi thọ hữu hạn và nếu không được cấp nguồn thường xuyên, chúng có thể ngừng hoạt động mà không có dấu hiệu báo trước. Nhưng với DVD, mọi thứ lại khác.

Những ưu điểm của DVD khi cần sao lưu dữ liệu

So với nhiều thiết bị lưu trữ hiện đại, DVD mang đến sự ổn định cao nhờ không phụ thuộc vào nguồn điện để duy trì dữ liệu. Hơn nữa, việc sao lưu dữ liệu qua DVD trở nên an toàn hơn khi hạn chế nguy cơ nhiễm mã độc hoặc bị xóa nhầm.

Dưới đây là một số ưu điểm khiến DVD được nhiều người dùng lựa chọn trở lại cho nhu cầu sao lưu dữ liệu.

  • Độ bền cao: Mặc dù các định dạng quang học như CD, DVD và Blu-ray thường bị coi là dễ hư hỏng, nhưng công nghệ hiện đại đã cải thiện đáng kể độ bền của chúng. Dù có nguy cơ trầy xước và mục nát, DVD vẫn bền hơn so với ổ HDD, vốn có các bộ phận chuyển động dễ bị hư hỏng. Đặc biệt, các đĩa mạ vàng và DVD M-DISC có thể tồn tại từ 50 đến 100 năm nếu được sản xuất đúng cách.
  • Quá trình lưu trữ có chủ đích: Việc lưu trữ dữ liệu vào đĩa DVD yêu cầu sự chú ý và chọn lọc, giúp người dùng giảm bớt sự lộn xộn trong không gian ảo. Với dung lượng lưu trữ trung bình 4,7 GB mỗi đĩa, mọi người sẽ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng những tệp tin cần giữ lại. Mặc dù các đĩa Blu-ray dung lượng cao hơn, nhưng khả năng tương thích của chúng với máy tính và thiết bị di động lại hạn chế hơn so với DVD. Do đó, DVD trở thành lựa chọn tối ưu nhờ vào sự cân bằng giữa dung lượng và tính tiện dụng.
  • Yếu tố hoài niệm: Một phần lý do người dùng chọn DVD là sự ưa chuộng các phương tiện vật lý dựa trên quang học. Cảm giác cầm một chiếc đĩa sáng bóng và hành động đặt đĩa vào máy mang lại sự thỏa mãn mà ổ cứng không thể tái tạo.

