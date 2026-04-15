Thận trọng khi mua ổ cứng HDD cũ

Nhưng nếu đang tìm kiếm một ổ cứng dung lượng cao, đặc biệt là ổ cứng cấp doanh nghiệp, người dùng sẽ phải chi trả một khoản tiền không nhỏ. Những ổ này được thiết kế để đảm bảo sự bền bỉ, ngay cả sau nhiều năm sử dụng.

Trung bình, một ổ cứng 6 TB dành cho người tiêu dùng mới có giá từ 5,2 triệu đồng trở lên nếu mua từ các thương hiệu hoặc nhà bán lẻ uy tín. Chính mức giá cao này đang khiến nhiều người cảm thấy lo ngại và tính đến việc tìm mua một ổ cứng đã qua sử dụng với giá rẻ hơn nhiều. Ví dụ, cùng là một ổ Western Digital 6 TB, ổ cứng mới có giá khoảng 5,19 triệu đồng, ổ cứng đã qua sử dụng chỉ có giá 3,5 triệu đồng.

Dẫu vậy, việc này tiềm ẩn rủi ro mất dữ liệu cao hơn, do tỷ lệ hỏng hóc của ổ cứng tăng đáng kể sau 3 năm sử dụng. Theo nghiên cứu, tuổi thọ của ổ cứng có thể kéo dài đến 5 năm nếu được bảo quản tốt, nhưng sau đó, việc thay thế là điều cần thiết.

Nếu dự định sử dụng ổ cứng đã qua sử dụng làm ổ đĩa hệ thống hoặc phương pháp sao lưu duy nhất, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả khi ổ cứng có bảo hành, điều đó cũng không đảm bảo người dùng sẽ không mất dữ liệu. Nhưng nếu chỉ sử dụng ổ cứng cũ làm không gian lưu trữ phụ, trong khi dữ liệu quan trọng được sao lưu trên ổ cứng mới hoặc trên đám mây, việc mua ổ cứng đã qua sử dụng có thể là một lựa chọn hợp lý.

Lưu ý khi mua ổ cứng đã qua sử dụng

Khi quyết định mua ổ cứng đã qua sử dụng, người dùng cần chú ý đến một số yếu tố quan trọng. Đầu tiên, hãy đảm bảo ổ cứng đã được chứng nhận lại hoặc tân trang, có nghĩa ổ cứng này đã được khôi phục về trạng thái hoạt động hoàn hảo và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bán lại. Ổ cứng được chứng nhận lại thường do nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) thực hiện, trong khi ổ cứng tân trang có thể được bảo trì bởi các bên bán thứ ba.

Nếu dự định lưu trữ dữ liệu quan trọng trên ổ cứng, hãy chọn ổ cứng được đánh dấu là đã được chứng nhận lại bởi nhà sản xuất. Ngoài ra, hãy mua từ các nguồn uy tín, như trang web của các nhà sản xuất hoặc các nhà bán hàng bên thứ ba đáng tin cậy.

Bảo hành cũng là một yếu tố quan trọng. Thông thường, ổ cứng đã qua sử dụng sẽ có bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Bảo hành sẽ đảm bảo người bán chịu trách nhiệm về sản phẩm và bảo vệ người dùng khi thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Cuối cùng, hãy kiểm tra dữ liệu SMART của ổ cứng. Dữ liệu này giúp người dùng hiểu rõ tuổi thọ còn lại của ổ cứng đó. Người dùng có thể yêu cầu người bán cung cấp thông tin này hoặc tự kiểm tra bằng các công cụ như CrystalDiskInfo. Nếu ổ cứng hiển thị trạng thái "Good", người dùng có thể yên tâm sử dụng. Ngược lại, nếu hiển thị Bad, người dùng nên cân nhắc lại quyết định mua hàng.

Tóm lại, việc mua ổ cứng đã qua sử dụng có thể tiết kiệm chi phí nhưng cần phải cẩn trọng và thực hiện các bước kiểm tra cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu mà mình muốn lưu trữ.