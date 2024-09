Nên chọn loại thực phẩm nào khi cứu trợ?

Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP), việc tự chế biến, đóng gói thực phẩm và hút chân không có thể có nguy cơ không đảm bảo an toàn, do quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, đặc biệt là ô nhiễm vi khuẩn yếm khí (vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường thiếu không khí), sinh độc tố gây ngộ độc cho người sử dụng.



Khi cứu trợ thực phẩm, nên ưu tiên các loại lương thực, thực phẩm bao gói sẵn, có hạn sử dụng, bảo quản dài ngày ẢNH: TUẤN MINH

Một trong các vi khuẩn yếm khí thường gây ngộ độc trong các loại thực phẩm tự đóng gói, thực phẩm hút chân không là Clostridium botulinum; độc tố của vi khuẩn này chỉ sinh ra trong môi trường kỵ khí, có độc lực rất mạnh và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người, thậm chí có thể gây tử vong chỉ với liều lượng rất nhỏ.

Cục ATTP khuyến cáo: Khi cứu trợ thực phẩm, nên ưu tiên các loại lương thực, thực phẩm bao gói sẵn, có hạn sử dụng, bảo quản dài ngày như: lương khô, thực phẩm đóng hộp, mì ăn liền, xúc xích tiệt trùng, nước uống đóng chai, đóng bình… của các cơ sở chế biến đảm bảo ATTP có ghi nhãn và hạn sử dụng đầy đủ theo quy định. Đồng thời, nên hỗ trợ vitamin, men tiêu hóa cho trẻ em, người già vùng bão lũ.

Nếu tự chế biến thực phẩm và bao gói hút chân không, cần lưu ý: lựa chọn thực phẩm phù hợp với việc đóng gói hút chân không như thịt khô, cá khô, bỏng ngô, bỏng gạo, các loại bánh có lá bọc được chế biến đun kỹ (nhiều giờ) như bánh chưng, bánh tét, sau khi vớt bánh cần để nơi sạch sẽ, ép ráo nước, để nguội trước khi đóng gói hút chân không.

Đặc biệt, trong quá trình chế biến, phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, sử dụng nước sạch. Khi đóng gói và hút chân không, nên để mảnh giấy ghi ngày sản xuất bên trong màng gói để người vận chuyển và người sử dụng biết, nhằm bảo đảm việc cấp phát, sử dụng phù hợp.

Với thực phẩm tự chế biến, bao gói hút chân không, nên phân phối đến những khu vực mà thời gian vận chuyển ngắn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận được các loại thực phẩm này trong thời gian sớm nhất kể từ khi chế biến, bởi đây là loại thực phẩm chỉ sử dụng ngắn ngày.

Cục ATTP đề nghị các địa phương cần chủ động dự trữ thuốc men, hóa chất, phương tiện, nhân lực, phương án sẵn sàng để chủ động xử lý, khắc phục nếu có ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh liên quan đến thực phẩm xảy ra.