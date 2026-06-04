Nên gội đầu mấy lần 1 tuần và gội thế nào cho đúng?

Sau đây, các chuyên gia sẽ giải thích rõ cách gội đầu tốt nhất, bao gồm tầm quan trọng của sức khỏe da đầu, tần suất gội đầu và các mẹo khác.

Nên gội đầu bao nhiêu lần một tuần?

Tiến sĩ Carolyn Goh, bác sĩ da liễu tại Trường Y Đại học California (Mỹ), cho biết: Khoảng cách giữa các lần gội đầu phụ thuộc vào da đầu nhiều hơn là vào tóc.

Tần suất gội đầu không giống nhau ở mọi người mà phụ thuộc vào loại tóc và tình trạng da đầu Ảnh minh họa: P.H tạo từ GM

Bác sĩ da liễu Danny Guo, làm việc tại Canada, cho biết: Dầu từ da đầu hoạt động như chất dưỡng ẩm tự nhiên, giúp tóc và da đầu không bị quá khô. Tuy nhiên, một số người sản sinh ra nhiều dầu hơn những người khác, và lượng dầu thừa có thể khiến tóc bết dính và đôi khi gây kích ứng và viêm da đầu.

Học viện Da liễu Mỹ khuyến cáo nên gội đầu dựa trên tần suất tóc bị bẩn hoặc nhờn. Đối với hầu hết mọi người, 2 - 4 ngày một lần là vừa, theo tờ Time.

Tuy nhiên, người có da đầu dầu có thể cần gội hằng ngày.

Người có tóc khô hoặc tóc xoăn cần gội mỗi tuần 1 lần, tiến sĩ Kseniya Kobets, bác sĩ da liễu tại Montefiore Einstein Advanced Care ở Elmsford (Mỹ), nói thêm.

Bác sĩ Guo nói: Đối với người bình thường, gội đầu 2 - 3 lần 1 tuần là lý tưởng. Gội đầu quá nhiều có thể khiến tóc khô, giòn hoặc dễ gãy. Và da đầu có thể cảm thấy căng, ngứa hoặc bị kích ứng. Ngược lại, gội quá thưa có thể khiến tóc bị nhờn, có mùi khó chịu, da đầu có thể bị bong tróc và ngứa.

Ảnh: P.H tạo từ AI

Mẹo gội đầu giúp tóc khỏe đẹp

Đừng dùng quá nhiều dầu gội: Bác sĩ Kobets khuyên nên dùng khoảng một lượng dầu gội bằng đồng xu, thường là đủ để làm sạch da đầu và chân tóc.

Tập trung vào da đầu: Thoa dầu gội lên chân tóc, mát xa nhẹ nhàng vào da đầu và "để bọt làm sạch phần thân tóc khi xả". Sau đó, xả sạch dầu gội. Chà xát quá mạnh có thể gây kích ứng da đầu và làm trầm trọng thêm các tình trạng như chàm hoặc gàu, cô ấy nói thêm.

Cách dùng dầu xả: Học viện Da liễu Mỹ và bác sĩ Goh khuyên chỉ nên thoa dầu xả lên phần ngọn tóc nếu tóc mỏng hoặc thẳng, và thoa lên toàn bộ mái tóc đối với người có tóc xoăn hoặc rất khô.

Gội bằng nước ấm: Nước ấm là tốt nhất cho da và tóc. Nước nóng có thể gây kích ứng da đầu bằng cách làm mất đi lớp dầu tự nhiên và gây khô da.

Hãy chú ý đến da đầu: Nếu thấy các triệu chứng như phát ban, mụn nhọt, mẩn đỏ hoặc ngứa dai dẳng, bị hói từng mảng hoặc rụng tóc đột ngột hoặc ngày càng trầm trọng, đều phải đến gặp bác sĩ da liễu.