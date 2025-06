Nên làm gì ngay khi vừa phát hiện bị huyết áp cao?

Trong hầu hết trường hợp, thay đổi lối sống đúng cách có thể kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả mà không cần phải dùng thuốc ngay khi có kết quả chẩn đoán. Kiểm soát huyết áp ổn định, lâu dài sẽ ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, suy tim hoặc bệnh thận, theo trang thông tin y học Medicine Net (Mỹ).

Điều chỉnh lối sống hợp lý có khả năng kiểm soát tốt huyết áp mà không cần dùng thuốc ẢNH MINH HỌA: AI

Những điều mọi người nên làm ngay sau khi có kết quả chẩn đoán bị huyết áp cao gồm:

Coi lại thói quen ăn uống

Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt với kiểm soát huyết áp. Một chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm ít chất béo có tác dụng giảm đáng kể huyết áp.

Giảm ăn mặn

Muối chứa hàm lượng cao natri, một trong những yếu tố góp phần lớn nhất làm tăng huyết áp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người trưởng thành bị huyết áp cao nên giới hạn lượng natri dưới 1.500 mg/ngày.

Natri làm tăng huyết áp vì khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu, khiến áp lực lên thành mạch máu tăng cao. Để giảm natri, mọi người nên hạn chế ăn thực phẩm chế biến, chẳng hạn đồ hộp, mì ăn liền, xúc xích.

Khi nấu ăn, thức ăn của người có huyết áp cao nên nêm nhạt và thay muối bằng các loại gia vị tự nhiên như tiêu, tỏi, chanh. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy chỉ cần giảm 1.000 mg natri mỗi ngày có thể giúp giảm 5 mmHg huyết áp tâm thu.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn trực tiếp giúp hạ huyết áp. Hoạt động thể chất giúp tăng độ đàn hồi của mạch máu và cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch. Ngoài ra, tập thể dục còn giúp kiểm soát căng thẳng, vốn là yếu tố góp phần làm tăng huyết áp.

Nghiên cứu trên chuyên san Hypertension Journal phát hiện những người duy trì thói quen đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày có thể giảm từ 5-8 mmHg huyết áp chỉ sau vài tuần.

Duy trì cân nặng hợp lý

Thừa cân hoặc béo phì là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất của huyết áp cao. Mỗi kg trọng lượng cơ thể giảm được có thể giúp giảm khoảng 1 mmHg huyết áp. Việc kiểm soát cân nặng còn ngăn ngừa khả năng mắc các bệnh kèm theo như tiểu đường, cholesterol cao và bệnh tim mạch, theo Medicine Net.