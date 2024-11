Nên lắp camera quan sát “điểm mù” cho xe tải, xe container

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết thời gian qua trên địa bàn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển các phương tiện di chuyển vào đúng "điểm mù" của xe tải, xe container.

Theo CSGT, "điểm mù" là khu vực xung quanh xe mà tài xế không thể nhìn thấy bằng gương chiếu hậu hoặc kính chắn gió. Điều này thường xảy ra do kích thước xe lớn và vị trí nâng cao của ca bin so với phần trước của xe. Khu vực bị che khuất này tiềm ẩn nguy cơ cao vì tài xế không thể nhìn thấy các phương tiện hoặc người đi bộ trong khu vực đó.

Mới đây, Đội CSGT An Sương (TP.HCM) vừa tổ chức tuyên truyền tại đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Tại đây, Đội CSGT An Sương đã thông tin cho đại diện công ty, đội ngũ lái xe thấy được nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông khi điều khiển xe lưu thông trên đường, nhất là nguyên nhân xuất phát từ "điểm mù" của xe. Qua đó, CSGT đã vận động chủ doanh nghiệp lắp camera giám sát 2 bên hông, phía trước, phía sau xe để giúp tài xế quan sát được các "điểm mù", góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông.

Màn hình quan sát trên xe sau khi được lắp camera quan sát “điểm mù” ẢNH: M.V

Hoàn toàn ủng hộ

Phản hồi thông tin trên, đa số bạn đọc (BĐ) đều nhận thức rõ về nguy hiểm của "điểm mù" trên xe container, xe tải và cho rằng việc lắp camera là giải pháp cần thiết để tăng cường tầm nhìn cho tài xế, từ đó giảm thiểu tai nạn.

"Chi phí lắp camera cho xe container, xe tải là nhỏ bé so với những lợi ích mà nó mang lại: giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản, đồng thời giúp tài xế tránh khỏi những rắc rối pháp lý. Việc các doanh nghiệp chủ động thực hiện điều này là rất đáng ghi nhận", BĐ Thành Được ủng hộ.

Cùng quan điểm, BĐ Thế Quang cho rằng camera giúp loại bỏ hoàn toàn "điểm mù", cung cấp cho tài xế góc nhìn toàn diện xung quanh xe, đặc biệt là những khu vực gương chiếu hậu không thể quan sát được. "Điều này giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm với người đi bộ, xe máy, hoặc các phương tiện khác. Tôi hoàn toàn ủng hộ", BĐ này ý kiến thêm.

BĐ Đỗ Thái bình luận: "Việc giảm thiểu tai nạn giao thông là lợi ích rõ ràng nhất. Các vụ tai nạn liên quan đến xe container, xe tải lớn thường gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy việc giảm thiểu các vụ tai nạn này sẽ góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người".

"Bên cạnh việc lắp camera, cần có hệ thống các giải pháp đồng bộ, bao gồm kiểm tra kỹ thuật xe thường xuyên, nâng cao ý thức người tham gia giao thông và cải thiện hạ tầng giao thông, để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra", BĐ Nguyên Thắng góp ý.

Nên đưa vào luật

Bên cạnh việc khuyến khích, nhiều BĐ đề nghị về lâu dài việc lắp camera quan sát "điểm mù" cho xe tải, xe container nên trở thành bắt buộc.

"Tôi thấy lắp camera quan sát "điểm mù" cho xe tải, xe container rất hay và thiết thực. Về lâu dài, nên bắt buộc đối với các phương tiện và áp dụng đối với các nhà sản xuất xe khi bán ra thị trường phải trang bị camera quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông", BĐ Binh Thanh góp ý.

Tương tự, BĐ Nguyễn Thiệu đề nghị: "Nên mở rộng việc lắp đặt camera không chỉ cho xe container mà còn cho các loại xe lớn khác như xe tải, xe khách để đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Cần có những quy định pháp luật rõ ràng về việc lắp đặt và sử dụng camera quan sát này để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả".

"Việc lắp đặt camera không chỉ giúp tài xế quan sát rõ hơn để đảm bảo an toàn giao thông mà còn có tác dụng giám sát hành vi, răn đe các vi phạm luật giao thông. Với chi phí đầu tư hợp lý, lợi ích mà camera mang lại là rất lớn, đặc biệt là bảo vệ tính mạng cho người tham gia giao thông. Do đó, việc bắt buộc lắp đặt camera quan sát cho tất cả các phương tiện vận tải là hoàn toàn cần thiết", BĐ Lê An ý kiến.

"Theo tôi, nên đưa vào luật quy định bắt buộc lắp camera quan sát "điểm mù", thậm chí là camera quan sát toàn bộ xung quanh xe và cả phía sau cho xe container và cả các loại xe tải lớn để đảm bảo an toàn, chứ không nên là vận động nữa", BĐ P.K đề nghị.