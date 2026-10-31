Nền tảng dịch thuật AI Doctranslate.io đoạt Ngôi sao vàng khởi nghiệp Tuổi Trẻ Startup Award 2026

Ngày 31.10, Báo điện tử Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026, phối hợp cùng Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx.



Vinh danh giải pháp công nghệ phục vụ đời sống

Vượt qua các vòng tuyển chọn, Doctranslate.io của Công ty TNHH THINKPROMPT giành giải cao nhất, nhận 100 triệu đồng tiền mặt. BioWraps của Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap đoạt giải Ngôi sao bạc, nhận 50 triệu đồng. Các startup còn lại trong tốp 11 nhận 30 triệu đồng/giải. Mỗi giải kèm gói truyền thông trên Báo điện tử Tuổi Trẻ có giá trị tương đương tiền thưởng.

Doctranslate.io phát triển giải pháp dịch tài liệu giữ nguyên cấu trúc và phiên dịch hội nghị theo thời gian thực. Trong khi đó, BioWraps khai thác phụ phẩm vỏ trái cây để tạo màng bọc sinh học, hướng đến giảm rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Doctranslate.io của Công ty TNHH THINKPROMPT giành giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp tại Tuổi Trẻ Startup Award 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Tại vòng chung kết, đại diện Doctranslate.io cho biết doanh nghiệp đang tối ưu chi phí, giảm phụ thuộc vào những nền tảng công nghệ lớn. Khoảng 80% doanh thu hiện đến từ các đối tác quốc tế. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển sản phẩm xử lý ngay trên thiết bị nhằm giảm độ trễ.

Ban tổ chức đồng thời vinh danh hai dự án khởi nghiệp sinh viên, mỗi dự án nhận 10 triệu đồng. Trong đó, A-EYE FRUIT phát triển nền tảng kiểm soát chất lượng nông sản; GEOCARBON ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đo đếm carbon rừng.

Được phát động từ ngày 12.8 và kết thúc nhận hồ sơ ngày 15.10, giải thưởng thu hút hơn 200 hồ sơ. Qua sàng lọc, hơn 70 hồ sơ đáp ứng yêu cầu được chuyển đến ban sơ khảo. Tiếp đó, 30 hồ sơ doanh nghiệp và 10 dự án sinh viên đạt điểm cao được chuyển đến hội đồng chuyên môn đánh giá.

Đánh giá khả năng triển khai, kết nối nguồn lực phát triển

Mùa giải thứ 7 có chủ đề "Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai", tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: công nghệ tài chính và kinh tế số; hạ tầng, giao thông và logistics; an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Điểm mới là vòng chung kết mang tên "Chinh phục". Các đội trình bày giải pháp, kết quả triển khai, kế hoạch phát triển và trực tiếp trả lời phản biện. Qua đó, hội đồng đánh giá khả năng bảo vệ giải pháp và xử lý vấn đề phát sinh của đội ngũ sáng lập.

BioWraps của Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap đoạt giải Ngôi sao bạc ẢNH: THÚY LIỄU

Quá trình tuyển chọn gồm bốn vòng: sàng lọc, sơ khảo, chung khảo và chung kết. Các tiêu chí tập trung vào tính sáng tạo, công nghệ, khả năng ứng dụng, tác động kinh tế - xã hội, mô hình kinh doanh và năng lực thực hiện.

Theo nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, Chủ tịch hội đồng chuyên môn, chương trình kỳ vọng mở thêm cơ hội hợp tác giữa startup với doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới nghiên cứu và cơ quan quản lý.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, cố vấn chương trình, lưu ý một số dự án cần bổ sung bằng chứng về hiệu quả, mức độ đón nhận của khách hàng và khả năng mở rộng. Với dự án sinh viên, điều cần chứng minh là hiểu rõ vấn đề và có năng lực hoàn thiện sản phẩm.

Ra đời năm 2019 từ hoạt động Golf for Start-Up, chương trình từng bước phát triển thành giải thưởng dành cho cộng đồng khởi nghiệp. Theo ban tổ chức, qua các mùa giải, chương trình thu hút khoảng 1.200 startup tham gia, vinh danh gần 200 cá nhân, doanh nghiệp.