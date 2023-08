Nền tảng tích cực cho tương lai đội tuyển Việt Nam

S Ự KHẮC NGHIỆT CỦA SÂN CHƠI THẾ GIỚI

Ở trận giao hữu thua đội tuyển New Zealand 2-0 tại TP.Napier (New Zealand), nhiều cầu thủ cho biết đội tuyển nữ VN chịu sức ép rất lớn khi đối thủ quá khỏe theo đúng nghĩa đen. "Đối thủ New Zealand chơi bóng dài, dựa vào sức mạnh và tốc độ theo kiểu "lấy thịt đè người". Họ chơi rất máu lửa và quyết tâm, nhưng thắng vì khỏe hơn chứ kỹ thuật không hay hơn chúng ta. Tôi tin nhiều cầu thủ VN có kỹ năng chơi bóng khéo léo hơn. Tuy nhiên, khi bị ép vào thế phải đua sức thì chúng ta thiệt thòi hơn và quá vất vả", một thành viên đội tuyển nữ VN chia sẻ. Đó cũng là nỗi "ấm ức" chung của đội tuyển nam 10 - 20 năm trước khi luôn thua thiệt về thể hình.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

World Cup đã gửi cho đội tuyển nữ VN thông điệp rất rõ ràng: Các đội bóng trước hết phải có đủ sức mạnh và thể hình ở tầm thế giới, trước khi hơn nhau ở tư duy chơi bóng. Đó cũng là lý do HLV Mai Đức Chung đang muốn thay máu đội tuyển nữ VN, với nhiều cầu thủ trẻ khỏe, có cách chơi hiện đại và thể hình tốt hơn.

Cầu thủ nữ Việt Nam không có nhiều ưu thế về thể hình

Bóng đá nữ ngày càng đòi hỏi phải có thể chất tốt

Với thể hình tốt, tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng (phải) sẽ là nhân tố chủ lực của đội tuyển VN trong thời gian tới Minh Tú

Vòng loại World Cup 2022 và World Cup 2023 là hai cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của các đội tuyển nam và nữ VN. Đội tuyển nữ VN từ hành trình ở New Zealand đã nhìn ra được ngưỡng của bản thân và đang tìm cách thay đổi. Đội tuyển nam VN đang đi trước một bước khi từ năm 2018 đã quen dần với hàng thủ có chiều cao chuẩn trung bình là 1,8 m. Hồi tháng 6 năm nay, HLV Philippe Troussier đã ra mắt bằng trận thắng Hồng Kông 1-0 với đội hình có 8 cầu thủ chiều cao từ 1,8 m trở lên. Ở đợt tập trung tới, chúng ta có thể chờ đợi đội tuyển VN có thể hình rất "chuẩn" với Đặng Văn Lâm (1,89 m), Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, Tiến Linh, Thành Chung, Văn Tùng, Đình Triệu (1,8 m), Hoàng Đức (1,84 m), Văn Hậu (1,85 m)… Đó là chưa kể những gã khổng lồ như Filip Nguyễn (1,92 m), Patrick Lê Giang (1,88 m)… chỉ chờ có quốc tịch VN để hiện thực hóa giấc mơ chơi bóng cho quê hương. Rõ ràng so với các thế hệ đàn anh, đàn chú trước đây, đội tuyển VN đã thu hẹp đáng kể khoảng cách hình thể với các ông lớn ở châu Á.

N HỮNG CẦU THỦ TRẺ CÓ THỂ HÌNH LÝ TƯỞNG

Sau dấu ấn tinh thần kỷ luật, tập trung và trách nhiệm thời ông Park Hang-seo, VFF kỳ vọng "Phù thủy trắng" Troussier sẽ nâng cấp lối chơi với triết lý pressing tầm cao chủ động vây ráp và kiểm soát bóng. Ý tưởng đó của chiến lược gia người Pháp thực tế sẽ được hỗ trợ đắc lực nhờ thể hình rất tốt của các cầu thủ. Tương lai của đội tuyển VN là khá tích cực, khi đội U.23 VN đang được HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sở hữu những tài năng trẻ có chiều cao ấn tượng, như: tiền đạo Vũ Minh Hiếu (CLB Cheon An, Hàn Quốc, cao 1,81 m), tiền vệ Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội, 20 tuổi, 1,84 m), tiền vệ Nguyễn Nam Hải (CLB SLNA, 19 tuổi, 1,82 m), trung vệ trẻ Nguyễn Văn Triệu (CLB HAGL, 20 tuổi, 1,88 m), hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Đà Nẵng, 19 tuổi, 1,84 m)…

Đó sẽ là nền tảng cho tương lai, hứa hẹn "nâng tầm" đội tuyển VN theo đúng nghĩa đen trong vài năm nữa. Tất nhiên, thể hình chỉ là điều kiện cần. Để tiệm cận trình độ cấp đội tuyển trong tham vọng chen vào tốp 12 châu lục thì các cầu thủ trẻ sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều nữa.