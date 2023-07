Lời nhắn nhủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước thềm World Cup nữ 2023

G ẶP HAI ĐỐI THỦ THƯỢNG THẶNG

Sau trận giao hữu với đội Đức, đội tuyển nữ VN sẽ tiếp tục so tài với hai đối thủ thượng thặng là đội tuyển nữ New Zealand vào ngày 10.7 và đội nữ Tây Ban Nha ngày 14.7. Lối chơi của một trong hai đội chủ nhà World Cup 2023 - đội New Zealand gần giống với đối thủ cùng bảng E của đội VN, là đội nữ Bồ Đào Nha. Có thể hình tốt nhưng thay vì thực hiện nhiều pha bóng bổng, đội New Zealand thường thực hiện những cú sút xa để ghi bàn, với tỷ lệ trúng đích lên đến 55%. Đội bóng này chơi với cường độ rất cao, liên tục dồn bóng ở khu vực trung tâm rồi tiến thẳng về vòng cấm của đối thủ. Khi phòng ngự, đội nữ New Zealand với 4 hậu vệ, thường lùi sâu và chơi rất rát.





Đội tuyển nữ Tây Ban Nha AFP

Đội tuyển nữ New Zealand AFP





Còn đội nữ Tây Ban Nha có lối chơi kiểm soát bóng. Tỷ lệ chuyền bóng của đội nữ Tây Ban Nha ở 1/3 cuối sân đối phương lên đến 89,2%; tỷ lệ chạm bóng trong vòng cấm là 87,5%. Tuy nhiên, đội nữ Tây Ban Nha không giỏi ở việc thu hồi bóng, tỷ lệ chống phản công kém. Đây thực sự là cơ hội để đội tuyển nữ VN thực hiện tốt lối chơi phòng ngự phản công. Hai trận giao hữu giúp đội tuyển nữ VN ổn định đội hình, tìm ra những phương án tối ưu để chính thức bước vào World Cup nữ 2023.

Văn Trình