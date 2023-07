Vì sao đội tuyển nữ Việt Nam phải thử doping trước World Cup 2023?

Việc thử doping của đội tuyển nữ Việt Nam không nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, mà nhằm hướng tới Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dự ASIAD 19 vào tháng 9 tới đây, tức là ngay sau khi khép lại hành trình ở World Cup 2023 khoảng 1 tháng. Theo quy định của ban tổ chức giải, Huỳnh Như cùng đồng đội phải hoàn thành khóa học về phòng chống doping, đồng thời có kết quả xét nghiệm doping trước khi tham gia giải đấu.

Do đội tuyển nữ Việt Nam lên đường từ ngày 5.7 để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, chỉ trở về Việt Nam trong tháng 8, nên việc thử doping cho ASIAD sẽ được tiến hành ngay trước khi toàn đội lên đường đi New Zealand.

Vũ Thị Hoa (phải) là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang New Zealand vào trưa ngày 5.7, bay chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand. Đội sẽ có mặt tại TP.Auckland (New Zealand) vào sáng ngày 6.7.

Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí đóng quân tại khách sạn 5 sao Rydges, nằm ở trung tâm TP.Auckland. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện, thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí sân tập luyện riêng tại Fred Taylor Park, cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Bên cạnh đó, Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Trong thời gian thi đấu tại TP.Dunedin, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Scenic Southern Cross. Sân tập chính thức cũng được bố trí cách đó chỉ 5 phút di chuyển bằng ô tô.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch đấu giao hữu với 2 đối thủ mạnh. Cụ thể, đội bóng của HLV Mai Đức Chung lần lượt chạm trán đội tuyển New Zealand (hạng 26 thế giới, ngày 10.7, sân McLean Park) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới, ngày 15.7).