Lời hứa bất ngờ của Đại sứ Úc dành cho đội tuyển nữ Việt Nam

Đại sứ Úc ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi 3 trận vòng bảng World Cup 2023 tại New Zealand, lần lượt gặp đội Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu vòng tiếp theo tại Úc. Chia sẻ trong buổi tiệc xuất quân của đội tuyển nữ Việt Nam chiều 2.7 do Đại sứ quán Úc và Đại sứ quán New Zealand tổ chức, Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski khẳng định nếu đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng (đồng nghĩa thi đấu trận tiếp theo ở Úc), ông sẵn sàng trở về quê hương để cổ vũ Huỳnh Như cùng đồng đội.

"Tôi luôn dành ủng hộ tuyệt đối đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu các bạn vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng tiếp theo, tôi sẽ bay từ Việt Nam về Úc để cổ vũ cho các bạn", Đại sứ Andrew Goledzinowski chia sẻ.

Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski HỒNG NAM

Đội trưởng Huỳnh Như

Theo Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski, World Cup 2023 nói riêng, hay World Cup nữ nói chung là cơ hội để nhắc nhở cho cả thế giới về vai trò của nữ giới trong xã hội, cũng như khả năng vươn cao của nữ giới ở khía cạnh thể thao.

"Nói về World Cup 2023, cảm xúc đầu tiên của tôi là rất đỗi tự hào. Đây là sự kiện tuyệt vời ở 3 khía cạnh. Thứ nhất, đây là sân chơi lần đầu tiên đánh đấu sự hợp tác giữa Úc, New Zealand và Việt Nam. Thứ hai là khía cạnh về thể thao. Thứ ba, World Cup nữ đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội, trong đó có vai trò lãnh đạo, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.



Tôi còn nhớ khoảng thời gian mà các môn thể thao có nữ giới tham gia hoàn toàn vắng bóng trên các phương tiện truyền thông của Úc, cho đến nay hình ảnh phụ nữ chơi thể thao đã phổ biến hơn trên sóng truyền hình. Hiện nay, thể thao cho nữ giới nói chung và bóng đá nữ nói riêng đã được quan tâm ở mức độ cao hơn. World Cup nữ là sân chơi được theo dõi nhiều thứ ba trên thế giới, chỉ sau Olympic và World Cup nam. Sự xuất hiện trên truyền thông sẽ giúp phụ nữ và trẻ em gái hiểu rằng họ có thể đạt được những gì để thay đổi xã hội", ông Goledzinowski chia sẻ.

Đại sứ New Zealand mong đội tuyển nữ Việt Nam gây sốc trước Mỹ

Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson cũng trông chờ màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Đại sứ New Zealand Tredene Dobson mong đội tuyển nữ Việt Nam gây bất ngờ HỒNG NAM

"Đây là lần đầu tiên New Zealand và Úc đăng cai World Cup nữ. Chúng tôi rất vinh dự khi được chào mừng các đội tuyển quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đến đây thi đấu. Người dân New Zealand và Úc rất yêu bóng đá, nhất là khi môn thể thao này ngày càng phổ biến ở đất nước chúng tôi. Trong 5 triệu dân, chúng tôi có tới hơn 200.000 người chơi bóng đá. Môn thể thao này cũng được nữ giới yêu thích. Hy vọng New Zealand có thể phát triển bóng đá mạnh mẽ hơn. Đối với New Zealand, phụ nữ luôn quan tâm đến thể thao. Thể thao giúp chúng tôi phát triển những kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, giao lưu, kết nối... Hy vọng có thể mang thể thao đến gần hơn nữa với phụ nữ và trẻ em gái.

Chúng tôi chắc chắn ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất mừng khi Việt Nam và New Zealand không cùng bảng. Dù ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, tôi cũng luôn cổ vũ các bạn. Tôi mong chờ trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp đương kim vô địch Mỹ. Tôi mong rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mang đến trận đấu khó khăn cho Mỹ, để họ biết rằng còn rất nhiều đối thủ đáng gờm ở sân chơi quốc tế. Bất ngờ có thể xảy ra, không ai có thể biết trước", bà Tredene Dobson đánh giá.