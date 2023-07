Huỳnh Như, Chương Thị Kiều rạng ngời trong tiệc xuất quân dự World Cup 2023

Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson, bày tỏ: “Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu, và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tới Aotearoa New Zealand để lần đầu tiên tham dự World Cup. Buổi tiệc chia tay này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước. Chúng tôi biết là các cô gái vàng của Việt Nam sẽ khiến Việt Nam tự hào, và mong muốn người dân Aotearoa New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong suốt hành trình để đến được giải đấu này.”