Tất tần tật về đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK World Cup 2023

Sau chuyến tập huấn kéo dài khoảng 2 tuần ở châu Âu (Đức, Ba Lan) và đá 4 trận giao hữu, đội tuyển nữ Việt Nam hiện vẫn rèn quân tại Hà Nội. Mới đây, ban huấn luyện cũng đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cái tên sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ.



Danh sách chính thức

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đến New Zealand với 3 thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Oanh; 9 hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga; 7 tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân; 4 tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand vào ngày 5.7 NGỌC DƯƠNG

Lịch trình di chuyển và nơi lưu trú

Dự kiến, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ di chuyển sang New Zealand vào trưa 5.7 để chuẩn bị thi đấu VCK World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand. Đội sẽ có mặt tại TP.Auckland (New Zealand) vào sáng ngày 6.7.

Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí đóng quân tại khách sạn 5 sao Rydges, nằm ở trung tâm TP.Auckland. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện, thi đấu.

Khách sạn 5 sao Rydges Ở TP.Auckland

Đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí sân tập luyện riêng tại Fred Taylor Park, cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Bên cạnh đó, Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Trong thời gian thi đấu tại TP.Dunedin, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Scenic Southern Cross. Sân tập chính thức cũng được bố trí cách đó chỉ 5 phút di chuyển bằng ô tô.

2 trận giao hữu cuối cùng

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn cho VCK World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch đấu giao hữu với 2 đối thủ mạnh. Cụ thể, đội bóng của HLV Mai Đức Chung lần lượt chạm trán đội tuyển New Zealand (hạng 26 thế giới, ngày 10.7, sân McLean Park) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới, ngày 15.7).

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha có đương kim Quả bóng vàng nữ và FIFA The Best trong 2 năm liên tiếp (2021, 2022) - Alexia Putellas (14) FBNV





Đối thủ tại VCK World Cup 2023

Sau 2 trận đấu giao hữu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục VCK World Cup nữ 2023. Lá thăm may rủi đã đưa đội bóng của HLV Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu khó nhằn, khi phải chạm trán với những đối thủ rất mạnh, lần lượt là đương kim vô địch thế giới Mỹ và đương kim á quân thế giới Hà Lan.

Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E, VCK World Cup 2023: Việt Nam - Mỹ: 8 giờ ngày 22.7, sân Eden Park (TP.Auckland) Việt Nam - Bồ Đào Nha: 14 giờ 30 ngày 27.7, sân Waikato (TP.Hamilton) Việt Nam - Hà Lan: 14 giờ ngày 1.8, sân Forsyth Barr (TP.Dunedin)

Sân Eden Park tại TP.Auckland FIFA

Sân Waikato (TP.Hamilton)

Sân Forsyth Barr (TP.Dunedin) REUTERS





Khó khăn về thời tiết

Khi thi đấu tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ gặp khó khăn về chênh lệch múi giờ mà còn phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Thời gian diễn ra VCK World Cup nữ 2023 sẽ rơi vào những tháng mùa đông ở Nam bán cầu, nơi có điều kiện thời tiết khá lạnh. Tại New Zealand, nhiệt độ sẽ dao động từ 10 đến 15 độ C nhưng đôi lúc ở các vùng phía nam, nhiệt độ có thể xuống thấp hơn.

HLV Mai Đức Chung (trái) từng đi tiền trạm tại Dunedin VFF

Trước đó, vào tháng 10.2022, HLV Mai Đức Chung đã có chuyến khảo sát tại Dunedin - nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của đội nữ Việt Nam tại vòng bảng VCK World Cup nữ 2023 (gặp đội Hà Lan). Dunedin là thành phố thuộc đảo Nam New Zealand, có thời tiết khá lạnh vào mùa đông. Theo chia sẻ của BTC địa phương, thời gian diễn ra VCK World Cup nữ 2023, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm độ vào buổi tối. Vì thế, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và sức khoẻ cho các cầu thủ, ban tổ chức đã bố trí các trận đấu diễn ra tại sân Forsyth Barr với mái che và có sức chứa hơn 30.000 khán giả.

Tiền thưởng từ FIFA

Theo quy định mới của FIFA về các khoản đãi ngộ dành cho các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Như vậy, 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam được nhận 30.000 USD/người. Tổng cộng là (690.000 USD - khoảng hơn 16 tỉ đồng).

Huỳnh Như đã bình phục chấn thương mắc phải trong chuyến tập huấn châu Âu NGỌC DƯƠNG

Xem đội tuyển nữ Việt Nam đá World Cup trên kênh nào?

Sau khi sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng VCK World Cup nữ 2023, VMG Media và Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Kênh 7, THQHVN) đã đạt được thoả thuận phát sóng các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và các trận đấu khác tại giải.

Trung vệ Chương Thị Kiều cũng kịp trở lại và góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ chính thức NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, VTVcab là đơn vị phối hợp sản xuất các trận đấu. Để phục vụ đông đảo khán giả xem truyền hình cả nước, các đài truyền hình có nhu cầu tiếp phát sóng giải đấu trên các hạ tầng truyền hình cáp, vệ tinh, mặt đất và các đơn vị báo chí mong muốn sử dụng dữ liệu giải đấu, có thể liên hệ với VMG Media để được cấp phép.