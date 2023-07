Tại sao thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang sắp mất chỗ đứng ở V-League 2023?

Sau nhiều đồn đoán, thương vụ Filip Nguyễn đầu quân cho CLB Công an Hà Nội đã trở thành sự thật. Thủ thành Việt kiều sinh năm 1992 đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm kèm theo điều khoản gia hạn, thậm chí là gắn bó đến hết sự nghiệp.



Theo đó, Filip Nguyễn sẽ được đăng ký bổ sung vào danh sách CLB Công an Hà Nội và bắt đầu ra sân từ giai đoạn 2 của V-League 2023. "Người gác đền" 31 tuổi này sẽ được theo đăng ký thi đấu theo suất cầu thủ Việt kiều. Theo quy định của giải, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 1 cái tên theo suất cầu thủ Việt kiều, trong khi cả Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang đều chưa có quốc tịch Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Patrik Lê Giang sẽ không còn chỗ đứng ở CLB Công an Hà Nội.

Filip Nguyễn sẽ thay thế Patrik Lê Giang ở suất cầu thủ Việt kiều, đồng thời là vị trí thủ môn số 1 của CLB Công an Hà Nội MINH TÚ

Nhiều khả năng, Patrik Lê Giang sẽ khoác áo CLB PVF-CAND để thi đấu ở giải hạng nhất kể từ nửa sau mùa giải 2023. Trước đó, kể từ khi chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội, anh là thủ môn số 1 của đội. Patrik Lê Giang đã bắt chính 8/9 trận của đội kể từ khi cập bến sân Hàng Đẫy.

Nếu Patrik Lê Giang phải mất vị trí cho Filip Nguyễn, thì một ngôi sao khác ở vị trí thủ môn của CLB Công an Hà Nội là Bùi Tiến Dũng cũng rơi vào thế khó. Cựu ngôi sao U.23 Việt Nam là người đã bắt chính trong 3 trận đầu mùa của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023. Tuy nhiên, kể từ khi Patrik Lê Giang xuất hiện, thủ thành sinh năm 1997 đã phải làm bạn với băng ghế dự bị và đôi khi còn không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Có nhiều thông tin cho rằng, thủ môn quê Thanh Hóa muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn nhưng sẽ rất khó.

Ở giai đoạn sắp tới, Filip Nguyễn với đẳng cấp của mình chắc chắn sẽ là sự ưu tiên hàng đầu trong khung gỗ CLB Công an Hà Nội. Trong bối cảnh không còn Patrik Lê Giang, đội bóng ngành công an cần phải giữ chân Bùi Tiến Dũng ở lại để đảm bảo đội có đủ 3 thủ môn, bên cạnh Đỗ Sỹ Huy.

Patrik Lê Giang hiện là thủ môn số 1 của CLB Công an Hà Nội CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Nếu không có gì bất ngờ, Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Công an Hà Nội. Trong khi đó, nếu Filip Nguyễn không gặp vấn đề về chấn thương hoặc phong độ, cơ hội ra sân cho cựu người hùng của U.23 Việt Nam năm 2018 là rất thấp.

Cần nói thêm, thủ môn là vị trí đòi hỏi sự ổn định cao và ban huấn luyện thường rất ít khi thay đổi (nếu không có trường hợp ngoài ý muốn). Bên cạnh đó, CLB Công an Hà Nội cũng sẽ bước vào giai đoạn 2 rất quan trọng ở V-League 2023. Đây là giai đoạn quyết định cho ngôi địch và đội bóng tân binh đang rất khao khát để lần đầu tiên được nâng cúp. Đó cũng chính là lý do CLB Công an Hà Nội đã đầu tư rất nhiều để nâng cấp đội hình, với nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam và gần đây nhất là Quang Hải, Filip Nguyễn.