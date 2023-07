FIFA có quyết định tránh tranh cãi, Huỳnh Như đeo các băng đội trưởng khác nhau ở World Cup

Đội trưởng của một số đội tuyển thuộc châu Âu, trong đó có Anh và Đức, đã lên kế hoạch đeo băng đội trưởng "OneLove" có màu cầu vồng ở World Cup nam 2022 tại Qatar để ủng hộ quyền của LGBTQ (người đồng tính…). Tuy nhiên, họ đã từ bỏ lập trường đó sau khi bị đe dọa trừng phạt thể thao chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu.



FIFA đã công bố các kiểu băng đội trưởng để tránh tranh cãi ở World Cup nữ 2023 ESPN

Chiếc băng đội trưởng "OneLove" đã được nhiều người coi là một biểu tượng phản đối luật pháp ở Qatar, nơi đồng tính luyến ái là bất hợp pháp. Theo FIFA, chiếc băng đội trưởng "đoàn kết để hòa nhập" cho World Cup nữ 2023 có kiểu dáng tương tự với dòng chữ bên cạnh hình trái tim màu sắc cầu vồng.

Các nguyên nhân khác được nêu bật thông qua chiếc băng đội trưởng gồm bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, nạn đói và quyền của người bản địa. Các đội trưởng sẽ có thể đeo một chiếc băng đội trưởng khác nhau cho mỗi trận đấu tương ứng trong quá trình thi đấu tại World Cup nữ 2023.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Bóng đá gắn kết thế giới và các sự kiện toàn cầu của chúng ta, chẳng hạn như giải vô địch bóng đá nữ thế giới, có một sức mạnh độc đáo để gắn kết mọi người lại với nhau và mang đến niềm vui, sự phấn khích và đam mê.

Các đội tuyển nữ chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 AFP

Sau một số cuộc nói chuyện rất cởi mở với các bên liên quan, bao gồm các liên đoàn thành viên và cầu thủ, chúng tôi đã quyết định nêu bật một loạt các nguyên nhân xã hội - từ hòa nhập đến bình đẳng giới, từ hòa bình đến chấm dứt nạn đói, từ giáo dục đến giải quyết bạo lực gia đình - trong tất cả 64 trận đấu tại World Cup nữ năm nay".

World Cup 2023 do Úc và New Zealand đăng cai sẽ bắt đầu vào ngày 20.7. Tại giải này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E với đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đội trưởng Huỳnh Như sẽ đeo băng đội trưởng theo đúng mẫu do FIFA yêu cầu.