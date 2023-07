Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20.7 đến ngày 20.8 tại 2 quốc gia là Úc và New Zealand. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Đại Dương và cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia. Theo thời gian này, giải đấu sẽ rơi vào những tháng mùa đông ở Nam bán cầu, nơi điều kiện thời tiết được xem là rất khắc nghiệt.

Ở Úc, mùa đông thường ôn hòa, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ. Nhiều thành phố phía bắc nước này cũng ấm hơn. Tuy nhiên, mùa đông của New Zealand, nơi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu sẽ lạnh hơn. Nhiệt độ sẽ dao động từ 10 đến 15 độ C nhưng đôi lúc ở các vùng phía nam, nhiệt độ có thể xuống thấp hơn và có băng. Mưa nhỏ được báo có thể xảy ra ở New Zealand. Dù cho tần suất xuất hiện của chúng không cao nhưng những điều kiện này có thể ảnh hưởng đến phong cách chơi và chiến thuật của đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung đã từng đến New Zealand để "tiền trạm" cho World Cup nữ 2023 VFF

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển nữ Mỹ ngày 22.7 ở sân Eden Park (thành phố Auckland), đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ngày 27.7 ở sân FMG Waikato (thành phố Hamilton) và đội tuyển nữ Hà Lan ngày 1.8 ở sân Forsyth Barr (thành phố Dunedin). Nhìn sang thời tiết ở 3 thành phố này, chúng cũng hoàn toàn khác nhau.

Địa điểm đầu tiên là thành phố Auckland. Nơi đây có khí hậu cận nhiệt đới với mùa đông ẩm ướt. Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 và tháng 8 thường dao động từ 11 đến 15 độ C. Địa điểm thứ 2, thành phố Hamilton lại có nhiệt độ trung bình tháng 7 và tháng 8 thấp hơn khi chúng chỉ dao động từ 6 đến 14 độ C. Trong khi đó, thành phố Dunedin, địa điểm thi đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam được xem là nơi khắc nghiệt nhất khi nhiệt độ trung bình trong tháng 7 và tháng 8 chỉ dao động từ 1 đến 13 độ C.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện dưới tiết trời nắng nóng gần 40 độ C tại Hà Nội, trái ngược hoàn toàn với New Zealand. Những điều kiện thời tiết khó khăn ấy chắc chắn sẽ là một bài toán nữa mà ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam phải thích nghi và vượt qua nếu muốn thi đấu tốt tại World Cup nữ 2023.

Sân Forsyth Barr ở thành phố Dunedin chỉ có nhiệt độ dao động từ 1 đến 13 độ C REUTERS

Nhìn lại phiên bản World Cup nam 2022 tại Qatar, giải đấu này cũng được diễn ra vào mùa đông nhưng CĐV có thể thấy các đội bóng phải khổ sở như thế nào để thích nghi với nhiệt độ tại đây. Nhiều đội bóng như đội tuyển Xứ Wales, Argentina, Anh đã phải than phiền và thậm chí là dời lịch tập vì nhiệt độ quá khác biệt so với đất nước của họ. Nhiều cầu thủ bị sốc nhiệt và họ không thể thi đấu với khả năng tốt nhất trên sân.

Đội tuyển Xứ Wales từng phải đổi giờ tập và than phiền về thời tiết khắc nghiệt ở World Cup 2022 AFP

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand vào ngày 5.7. Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có hơn 10 ngày làm quen với điều kiện thi đấu tại đây. Trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp đội tuyển nữ New Zealand (10.7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (14.7).