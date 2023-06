Bài hát chính thức World Cup nữ 2023 được phát hành

"Bài hát hiện đã phát hành và có sẵn để phát trực tuyến trên tất cả các nền tảng âm nhạc lớn", tờ Marca cho biết. FIFA cũng hy vọng, bài hát chính thức của World Cup nữ 2023 sẽ gây được tiếng vang lớn với người hâm mộ bóng đá và khán giả nói chung trên toàn thế giới.

World Cup nữ 2023 chỉ còn 20 ngày nữa là khai mạc FIFA

FIFA cho biết, bài hát "Do It Again" là sự kết hợp và thể hiện giữa ca sĩ người Úc, Mallrat và nghệ sĩ Benee (New Zealand), với chủ đề "nắm bắt bản chất của sự đoàn kết, niềm hân hoan và quyền xác định của World Cup nữ".

Bài hát chính thức World Cup nữ 2023 cũng sẽ được ca sĩ Mallrat và nghệ sĩ Benee trình diễn trực tiếp trong lễ khai mạc diễn ra ngày 20.7 tới trên sân Eden Park ở Auckland, New Zealand. World Cup nữ 2023 sau đó sẽ khai diễn với trận mở màn giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand gặp đội tuyển nữ Na Uy tại bảng A. Đội tuyển nữ Na Uy cũng là đội đã vô địch World Cup nữ năm 1995.

World Cup nữ 2023 được xem là sự kiện thể thao của nữ giới lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1,5 triệu vé đã được FIFA bán cho người hâm mộ từ hơn 150 quốc gia đang chuẩn bị đến Úc và New Zealand theo dõi các trận đấu. Ngoài ra, sự kiện cũng dự kiến sẽ thu hút lên đến hơn 2 tỉ người trên khắp thế giới theo dõi trên truyền hình.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup

World Cup nữ 2023 được xem là sự kiện thể thao của nữ giới lớn nhất trong lịch sử FIFA

Tại World Cup nữ 2023, mọi cầu thủ được tham gia vào vòng chung kết (VCK) ngay từ vòng bảng sẽ được đảm bảo kiếm được 30.000 USD từ nguồn tiền chia thưởng của FIFA. Số tiền này sẽ còn được tăng lên tùy thuộc vào thành tích đội tuyển của các nữ cầu thủ tiến bao xa tại VCK. Nếu vào đến trận chung kết, cầu thủ có thể nhận đến 270.000 USD. Các nữ cầu thủ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ cũng được chia thưởng với mức thưởng như trên.